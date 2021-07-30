https://ria.ru/20210730/alkogol-1743666876.html
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток - РИА Новости, 30.07.2021
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток
Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:17
2021-07-30T17:17
2021-07-30T19:03
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды (Австралия). Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology.Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий."Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. <…> Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", — рассказал ведущий автор работы Самуэль.Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.
https://ria.ru/20210727/alkogol-1742962007.html
https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html
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в мире, общество, наука, здоровье
17:17 30.07.2021 (обновлено: 19:03 30.07.2021)
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток
Австралийские ученые заявили о безопасности вина для сердечно-сосудистой системы