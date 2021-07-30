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Назван безопасный для сердца алкогольный напиток
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток - РИА Новости, 30.07.2021
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток
Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:17
2021-07-30T19:03
в мире
общество
наука
здоровье
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды (Австралия). Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology.Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий."Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. &lt;…&gt; Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", — рассказал ведущий автор работы Самуэль.Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.
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в мире, общество, наука, здоровье
17:17 30.07.2021 (обновлено: 19:03 30.07.2021)
 
Назван безопасный для сердца алкогольный напиток

Австралийские ученые заявили о безопасности вина для сердечно-сосудистой системы

© Depositphotos / AntonMatyukhaДомашнее вино
Домашнее вино - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды (Австралия). Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology.
Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий.
На фестивале молодого вина - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
"Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. <…> Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", — рассказал ведущий автор работы Самуэль.
Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.
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