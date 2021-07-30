https://ria.ru/20210730/afganistan-1743660302.html
Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане
Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане - РИА Новости, 30.07.2021
Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане
Люди, представляющие "антиправительственные элементы", напали на основной комплекс инфраструктуры ООН в афганском Герате, погиб сотрудник полиции, сообщается на РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:50
2021-07-30T16:50
2021-07-30T17:19
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ООН, 30 июл – РИА Новости. Люди, представляющие "антиправительственные элементы", напали на основной комплекс инфраструктуры ООН в афганском Герате, погиб сотрудник полиции, сообщается на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).В нем сказано, что нападение на объект ООН совершили "антиправительственные элементы".Сотрудники ООН не пострадали. Отмечается, что вход на территорию комплекса подвергся огню из стрелкового оружия и обстрелу из гранатометов.Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс призвала выявить виновников и привлечь их к ответственности. Она напомнила, что нападения на гражданский персонал и объекты ООН запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.ООН выразила благодарность сотрудникам служб безопасности Афганистана, которые отбились от нападавших.
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html
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в мире, оон, афганистан, герат (провинция)
16:50 30.07.2021 (обновлено: 17:19 30.07.2021)
Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане
Миссия ООН: антиправительственные элементы напали на комплекс инфраструктуры в афганском Герате