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Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад - РИА Новости, 29.07.2021
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
Жители московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия "Водолей", будет видно до 16 метеоров... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:09
2021-07-29T15:09
россия
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Жители московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия "Водолей", будет видно до 16 метеоров в час, но наблюдению могут помешать яркая Луна и Юпитер, рассказали в Московском планетарии."Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие "Водолей"", - пояснили РИА Новости в пресс-службе планетария.Там же уточнили, что максимальный пик активности ожидается в 9.00 мск 30 июля. Увидеть его из-за светлого времени суток не удастся. Но звездопад можно будет увидеть грядущей ночью и в последующие ночи. Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.В текущем году условия наблюдения метеорного потока не совсем благоприятные, отметили в планетарии. Помешать наблюдениям может яркая Луна, а также сияющий всю ночь Юпитер.
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, московский планетарий
15:09 29.07.2021
 
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад

Московский планетарий: метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть ближайшей ночью

© Павел ЛьвовЗвездное небо над городом Онкамо в Финляндии. Павел Львов / РИА Новости
Звездное небо над городом Онкамо в Финляндии. Павел Львов / РИА Новости
© Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Жители московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия "Водолей", будет видно до 16 метеоров в час, но наблюдению могут помешать яркая Луна и Юпитер, рассказали в Московском планетарии.
"Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие "Водолей"", - пояснили РИА Новости в пресс-службе планетария.
Там же уточнили, что максимальный пик активности ожидается в 9.00 мск 30 июля. Увидеть его из-за светлого времени суток не удастся. Но звездопад можно будет увидеть грядущей ночью и в последующие ночи. Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.
В текущем году условия наблюдения метеорного потока не совсем благоприятные, отметили в планетарии. Помешать наблюдениям может яркая Луна, а также сияющий всю ночь Юпитер.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 12:39Наука
Московский планетарий рассказал, когда смотреть метеорный поток Персеиды
 
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