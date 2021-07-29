https://ria.ru/20210729/zvezdopad-1743453996.html
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад - РИА Новости, 29.07.2021
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
Жители московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия "Водолей", будет видно до 16 метеоров... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:09
2021-07-29T15:09
2021-07-29T15:09
россия
космос - риа наука
московский планетарий
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Жители московского региона в ночь на пятницу смогут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия "Водолей", будет видно до 16 метеоров в час, но наблюдению могут помешать яркая Луна и Юпитер, рассказали в Московском планетарии."Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие "Водолей"", - пояснили РИА Новости в пресс-службе планетария.Там же уточнили, что максимальный пик активности ожидается в 9.00 мск 30 июля. Увидеть его из-за светлого времени суток не удастся. Но звездопад можно будет увидеть грядущей ночью и в последующие ночи. Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.В текущем году условия наблюдения метеорного потока не совсем благоприятные, отметили в планетарии. Помешать наблюдениям может яркая Луна, а также сияющий всю ночь Юпитер.
https://ria.ru/20210727/perseida-1743081267.html
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россия, космос - риа наука, московский планетарий
Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
Московский планетарий: метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть ближайшей ночью