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Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии
Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии - РИА Новости, 29.07.2021
Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии
Директор Росгвардии Виктор Золотов лично оценил итоги оперативно-стратегического учения "Заслон-2021", отметив, что поставленные задачи масштабного учения были... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:25
2021-07-29T18:28
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
оперативно-стратегические учения "заслон-2015"
виктор золотов
южный военный округ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов лично оценил итоги оперативно-стратегического учения "Заслон-2021", отметив, что поставленные задачи масштабного учения были выполнены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.В четверг, 29 июля, Золотов совершил рабочую поездку в Южный округ национальной гвардии. В ходе поездки он проверил организацию размещения военнослужащих в учебном центре "Кадамовский", а также заслушал решение на применение войск командующего группировкой войск Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках "Заслон-2021".Военнослужащие Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии с бойцами региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов."Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств", - говорится в сообщении.По словам Золотова, поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты. Отличившимся росгвардейцам глава Росгвардии вручил ведомственные награды.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оперативно-стратегические учения "заслон-2015", виктор золотов, южный военный округ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
18:25 29.07.2021 (обновлено: 18:28 29.07.2021)
 
Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии

Директор Росгвардии Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов перед началом автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы". 22 апреля 2019
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов перед началом автопробега Вахта памяти. Сыны Великой Победы. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов лично оценил итоги оперативно-стратегического учения "Заслон-2021", отметив, что поставленные задачи масштабного учения были выполнены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
В четверг, 29 июля, Золотов совершил рабочую поездку в Южный округ национальной гвардии. В ходе поездки он проверил организацию размещения военнослужащих в учебном центре "Кадамовский", а также заслушал решение на применение войск командующего группировкой войск Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках "Заслон-2021".
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Военнослужащие Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии с бойцами региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов.
"Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств", - говорится в сообщении.
По словам Золотова, поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты. Отличившимся росгвардейцам глава Росгвардии вручил ведомственные награды.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Оперативно-стратегические учения "Заслон-2015"Виктор ЗолотовЮжный военный округФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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