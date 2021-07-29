https://ria.ru/20210729/zolotov-1743496178.html

Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии

Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии - РИА Новости, 29.07.2021

Золотов подвел итоги учений "Заслон-2021" в Южном округе Росгвардии

Директор Росгвардии Виктор Золотов лично оценил итоги оперативно-стратегического учения "Заслон-2021", отметив, что поставленные задачи масштабного учения были... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:25

2021-07-29T18:25

2021-07-29T18:28

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

оперативно-стратегические учения "заслон-2015"

виктор золотов

южный военный округ

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов лично оценил итоги оперативно-стратегического учения "Заслон-2021", отметив, что поставленные задачи масштабного учения были выполнены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.В четверг, 29 июля, Золотов совершил рабочую поездку в Южный округ национальной гвардии. В ходе поездки он проверил организацию размещения военнослужащих в учебном центре "Кадамовский", а также заслушал решение на применение войск командующего группировкой войск Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках "Заслон-2021".Военнослужащие Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии с бойцами региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов."Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств", - говорится в сообщении.По словам Золотова, поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты. Отличившимся росгвардейцам глава Росгвардии вручил ведомственные награды.

https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html

россия

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оперативно-стратегические учения "заслон-2015", виктор золотов, южный военный округ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность