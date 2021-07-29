https://ria.ru/20210729/zemletryasenie-1743417885.html
Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года - РИА Новости, 29.07.2021
Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:25
2021-07-29T12:25
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
гуам
аляска
северные марианские острова
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года, сообщает телеканал CBS News.В марте 1964 года магнитуда землетрясения составила 9,2, говорится в сообщении телеканала.В свою очередь агентство Франс Пресс передаёт, что землетрясение 1964 года разрушило город Анкоридж и вызвало цунами. Тогда цунами обрушилось на Аляску, западное побережье США и Гавайи. Жертвами стихии стали более 250 человек.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но на Аляске и Алеутских островах она сохраняется. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.
гуам
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Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2
Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
2021-07-29T12:25
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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землетрясение на аляске, видео, гуам, аляска, северные марианские острова, сша, в мире
12:25 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года