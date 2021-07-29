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Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года - РИА Новости, 29.07.2021

Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года

Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:25

2021-07-29T12:25

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

гуам

аляска

северные марианские острова

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года, сообщает телеканал CBS News.В марте 1964 года магнитуда землетрясения составила 9,2, говорится в сообщении телеканала.В свою очередь агентство Франс Пресс передаёт, что землетрясение 1964 года разрушило город Анкоридж и вызвало цунами. Тогда цунами обрушилось на Аляску, западное побережье США и Гавайи. Жертвами стихии стали более 250 человек.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но на Аляске и Алеутских островах она сохраняется. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.

гуам

аляска

северные марианские острова

сша

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Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года 2021-07-29T12:25 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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