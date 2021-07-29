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На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2
На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2 - РИА Новости, 29.07.2021
На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2
Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован у побережья американского штата Аляска после мощного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:44
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
аляска
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован у побережья американского штата Аляска после мощного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS).Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами.Афтершок был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 мск) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.
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землетрясение на аляске, аляска, в мире
09:44 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
 
На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2

Афтершок магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья Аляски после сильного землетрясения

CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC0 / McStyles /
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован у побережья американского штата Аляска после мощного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами.
Афтершок был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.
Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 мск) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.
Последствия землетрясения в Ленинакане, Армения - РИА Новости, 1920, 16.04.2013
16 апреля 2013, 17:17
Шкала Рихтера - классификация землетрясений по магнитудамШкала Рихтера характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Самые сильные землетрясения на Земле имеют магнитуду 9.0.
 
Землетрясение на АляскеАляскаВ мире
 
 
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