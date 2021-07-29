https://ria.ru/20210729/zemletryasenie-1743385878.html

На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2

На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2 - РИА Новости, 29.07.2021

На Аляске после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,2

Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован у побережья американского штата Аляска после мощного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:44

2021-07-29T09:44

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

аляска

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован у побережья американского штата Аляска после мощного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS).Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами.Афтершок был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 мск) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.

https://ria.ru/20130416/932944104.html

аляска

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землетрясение на аляске, аляска, в мире