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На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2 - РИА Новости, 29.07.2021
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2
После землетрясения у побережья Аляски объявили угрозу цунами, сообщил американский центр по предупреждению стихийных бедствий NWS. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:32
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
аляска
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После землетрясения у побережья Аляски объявили угрозу цунами, сообщил американский центр по предупреждению стихийных бедствий NWS.Толчки зафиксировали в 06:15 UTC (09:15 мск), эпицентр располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл (789 километров от Анкориджа), очаг залегал на глубине 46,7 километра.Сначала речь шла о магнитуде 7,3, позже Геологическая служба США (USGS) скорректировала данные до 8,1, затем до — 8,2. Недавно сейсмологи зарегистрировали афтершок на уровне 6,2.Информации о жертвах и разрушениях нет.На Камчатке, расположенной недалеко от Аляски, угрозу цунами не объявляли, сообщили РИА Новости в российском МЧС.Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.
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землетрясение на аляске, аляска
09:32 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
 
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2

После землетрясения на Аляске возникла угроза цунами

© AFP 2021 / Getty Images/Joe RaedleАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Joe Raedle
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После землетрясения у побережья Аляски объявили угрозу цунами, сообщил американский центр по предупреждению стихийных бедствий NWS.
Толчки зафиксировали в 06:15 UTC (09:15 мск), эпицентр располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл (789 километров от Анкориджа), очаг залегал на глубине 46,7 километра.
Сначала речь шла о магнитуде 7,3, позже Геологическая служба США (USGS) скорректировала данные до 8,1, затем до — 8,2. Недавно сейсмологи зарегистрировали афтершок на уровне 6,2.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
На Камчатке, расположенной недалеко от Аляски, угрозу цунами не объявляли, сообщили РИА Новости в российском МЧС.
Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.
 
Землетрясение на АляскеАляска
 
 
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