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На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2 - РИА Новости, 29.07.2021

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2

После землетрясения у побережья Аляски объявили угрозу цунами, сообщил американский центр по предупреждению стихийных бедствий NWS. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:32

2021-07-29T09:32

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

аляска

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После землетрясения у побережья Аляски объявили угрозу цунами, сообщил американский центр по предупреждению стихийных бедствий NWS.Толчки зафиксировали в 06:15 UTC (09:15 мск), эпицентр располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл (789 километров от Анкориджа), очаг залегал на глубине 46,7 километра.Сначала речь шла о магнитуде 7,3, позже Геологическая служба США (USGS) скорректировала данные до 8,1, затем до — 8,2. Недавно сейсмологи зарегистрировали афтершок на уровне 6,2.Информации о жертвах и разрушениях нет.На Камчатке, расположенной недалеко от Аляски, угрозу цунами не объявляли, сообщили РИА Новости в российском МЧС.Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.

аляска

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2021

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землетрясение на аляске, аляска