https://ria.ru/20210729/zelenskiy-1743393868.html

В Крыму указали на ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси

В Крыму указали на ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси - РИА Новости, 29.07.2021

В Крыму указали на ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский причислил к "родным детям" Киевской Руси регионы, которые... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:35

2021-07-29T10:35

2021-07-29T11:31

россия

владимир константинов

полоцк

крещение руси

владимир зеленский

владимир путин

смоленск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский причислил к "родным детям" Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.Ранее Зеленский в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси сказал, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство"."По всей видимости, бывший шоумен по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов. Как иначе объяснить, что в "дети" к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии", — сказал Константинов журналистам.При этом, по его словам, совсем потешно звучит упоминание среди "детей" Крыма."Если уж речь идет о Крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский", — подчеркнул глава парламента.Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас государство находится не просто в полной зависимости, а под прямым внешним управлением. На следующий день Путин добавил, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что его можно считать окончательным.

https://ria.ru/20210728/isk-1743328707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/espch-1743152426.html

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россия, владимир константинов, полоцк, крещение руси, владимир зеленский, владимир путин, смоленск