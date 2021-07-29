10:35 29.07.2021 (обновлено: 11:31 29.07.2021)
В Крыму указали на ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
Глава крымского парламента Константинов указал на ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский причислил к "родным детям" Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Ранее Зеленский в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси сказал, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство".
"По всей видимости, бывший шоумен по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов. Как иначе объяснить, что в "дети" к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии", — сказал Константинов журналистам.
При этом, по его словам, совсем потешно звучит упоминание среди "детей" Крыма.
"Если уж речь идет о Крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский", — подчеркнул глава парламента.
Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас государство находится не просто в полной зависимости, а под прямым внешним управлением.
На следующий день Путин добавил, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что его можно считать окончательным.