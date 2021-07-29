https://ria.ru/20210729/zakon-1743461951.html

В России стали чаще нарушать законы

В России стали чаще нарушать законы - РИА Новости, 29.07.2021

В России стали чаще нарушать законы

Число выявленных прокурорами нарушений законов в России в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев против 2,5 миллионов за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:48

2021-07-29T15:48

2021-07-29T15:50

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных прокурорами нарушений законов в России в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев против 2,5 миллионов за аналогичный период прошлого года, сообщает в четверг Генпрокуратура.В эту цифру включены как уголовные преступления, так и административные и другие нарушения закона."За указанный период прокурорами выявлено 2,6 миллиона нарушений закона (в первом полугодии 2020 года – 2,5 миллиона)… По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131,7 тысячи человек (119,4 тысячи). По требованию прокуроров возбуждено 12,1 тысячи уголовных дел", - говорится в сообщении.Общий уровень уголовной преступности в России, по последним данным, немного вырос: по информации Генпрокуратуры за январь-май 2021-го, этот показатель к аналогичному периоду 2020-го вырос на 1,6%, до 845,7 тысячи преступлений.

https://ria.ru/20210727/tyumen-1743160721.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия