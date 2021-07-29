Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/zakon-1743461951.html
В России стали чаще нарушать законы
В России стали чаще нарушать законы - РИА Новости, 29.07.2021
В России стали чаще нарушать законы
Число выявленных прокурорами нарушений законов в России в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев против 2,5 миллионов за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:48
2021-07-29T15:50
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_6b03760d00ee1cc39bfff929aca344a8.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных прокурорами нарушений законов в России в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев против 2,5 миллионов за аналогичный период прошлого года, сообщает в четверг Генпрокуратура.В эту цифру включены как уголовные преступления, так и административные и другие нарушения закона."За указанный период прокурорами выявлено 2,6 миллиона нарушений закона (в первом полугодии 2020 года – 2,5 миллиона)… По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131,7 тысячи человек (119,4 тысячи). По требованию прокуроров возбуждено 12,1 тысячи уголовных дел", - говорится в сообщении.Общий уровень уголовной преступности в России, по последним данным, немного вырос: по информации Генпрокуратуры за январь-май 2021-го, этот показатель к аналогичному периоду 2020-го вырос на 1,6%, до 845,7 тысячи преступлений.
https://ria.ru/20210727/tyumen-1743160721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c081e8e61f5356aa4d69c427665e7d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
15:48 29.07.2021 (обновлено: 15:50 29.07.2021)
 
В России стали чаще нарушать законы

Генпрокуратура: число выявленных нарушений законов в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных прокурорами нарушений законов в России в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев против 2,5 миллионов за аналогичный период прошлого года, сообщает в четверг Генпрокуратура.
В эту цифру включены как уголовные преступления, так и административные и другие нарушения закона.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:50
В Тюмени мужчина напал на девушек, забравшись в квартиру через балкон
"За указанный период прокурорами выявлено 2,6 миллиона нарушений закона (в первом полугодии 2020 года – 2,5 миллиона)… По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131,7 тысячи человек (119,4 тысячи). По требованию прокуроров возбуждено 12,1 тысячи уголовных дел", - говорится в сообщении.
Общий уровень уголовной преступности в России, по последним данным, немного вырос: по информации Генпрокуратуры за январь-май 2021-го, этот показатель к аналогичному периоду 2020-го вырос на 1,6%, до 845,7 тысячи преступлений.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния