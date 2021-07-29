https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html

Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена - РИА Новости, 29.07.2021

Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:29

2021-07-29T10:29

2021-07-29T15:41

цик белоруссии

минск

светлана тихановская

мария захарова

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской.Накануне он принял белорусского оппозиционера в Вашингтоне."Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, экс-кандидат на пост главы Белоруссии "с восторгом" рассказывала журналистам о том, как ей вручили презент. При этом представитель МИД напомнила, что Тихановская призывает ввести санкции против Минска.Захарова также напомнила о файлах cookies ("печенье" по-английски)."Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — резюмировала представитель дипведомства.Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.

https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743271515.html

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

минск

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сша

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"Это было так тепло" – Тихановская о встрече с Байденом Тихановская, подводя итоги встречи с президентом США, рассказала, что Байден дал ей печенек 2021-07-29T10:29 true PT0M31S

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цик белоруссии, минск, светлана тихановская, мария захарова, джо байден, белоруссия, сша, в мире