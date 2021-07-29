10:29 29.07.2021 (обновлено: 15:41 29.07.2021)
Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена
Представитель МИД России Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской.
Накануне он принял белорусского оппозиционера в Вашингтоне.
"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, экс-кандидат на пост главы Белоруссии "с восторгом" рассказывала журналистам о том, как ей вручили презент. При этом представитель МИД напомнила, что Тихановская призывает ввести санкции против Минска.
"После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется") приходит более современное прочтение сюжета", — считает дипломат.
Захарова также напомнила о файлах cookies ("печенье" по-английски).
"Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — резюмировала представитель дипведомства.
Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы.
Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.
Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.