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Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена
Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена - РИА Новости, 29.07.2021
Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:29
2021-07-29T15:41
цик белоруссии
минск
светлана тихановская
мария захарова
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской.Накануне он принял белорусского оппозиционера в Вашингтоне."Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, экс-кандидат на пост главы Белоруссии "с восторгом" рассказывала журналистам о том, как ей вручили презент. При этом представитель МИД напомнила, что Тихановская призывает ввести санкции против Минска.Захарова также напомнила о файлах cookies ("печенье" по-английски)."Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — резюмировала представитель дипведомства.Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.
https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743271515.html
https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html
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"Это было так тепло" – Тихановская о встрече с Байденом
Тихановская, подводя итоги встречи с президентом США, рассказала, что Байден дал ей печенек
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цик белоруссии, минск, светлана тихановская, мария захарова, джо байден, белоруссия, сша, в мире
10:29 29.07.2021 (обновлено: 15:41 29.07.2021)
 
Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

Представитель МИД России Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с подарком главы США Джо Байдена экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской.
Накануне он принял белорусского оппозиционера в Вашингтоне.
"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, экс-кандидат на пост главы Белоруссии "с восторгом" рассказывала журналистам о том, как ей вручили презент. При этом представитель МИД напомнила, что Тихановская призывает ввести санкции против Минска.

"После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется") приходит более современное прочтение сюжета", — считает дипломат.

Захарова также напомнила о файлах cookies ("печенье" по-английски).
"Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — резюмировала представитель дипведомства.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:09
Тихановская раскрыла детали отъезда из Белоруссии
Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы.
Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.
Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.
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ЦИК БелоруссииМинскСветлана ТихановскаяМария ЗахароваДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
 
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