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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/yunesko-1743435686.html
Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.07.2021
Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Буковые леса, расположенные в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн, внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:45
2021-07-29T13:45
культура
культура
тичино (кантон)
юнеско
швейцария
природа
в мире
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ЦЮРИХ, 29 июл - РИА Новости. Буковые леса, расположенные в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн, внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщил Федеральный офис по охране окружающей среды Швейцарии."Древние буковые леса в долинах Лодано, Бусай и Соладино (Tичино) и в Бетлахштоке (Золотурн) включены в Список всемирного наследия... Они дополняют транснациональный серийный объект всемирного наследия буковых лесов и древних буковых лесов в 18 европейских странах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, два лесных заповедника с деревьями старше 170 лет и общей площадью более тысячи гектаров - ценный генетический резервуар не только для бука, но и для множества связанных с ним видов животных и растений. Природные лесные заповедники открыты для посещения и позволяют сохранить биоразнообразие за счет ограниченного вмешательства в структуру леса, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210727/nasledie-1743135541.html
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культура, тичино (кантон), юнеско, швейцария, природа, в мире
13:45 29.07.2021
 
Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Буковые леса в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ЦЮРИХ, 29 июл - РИА Новости. Буковые леса, расположенные в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн, внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщил Федеральный офис по охране окружающей среды Швейцарии.
"Древние буковые леса в долинах Лодано, Бусай и Соладино (Tичино) и в Бетлахштоке (Золотурн) включены в Список всемирного наследия... Они дополняют транснациональный серийный объект всемирного наследия буковых лесов и древних буковых лесов в 18 европейских странах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, два лесных заповедника с деревьями старше 170 лет и общей площадью более тысячи гектаров - ценный генетический резервуар не только для бука, но и для множества связанных с ним видов животных и растений. Природные лесные заповедники открыты для посещения и позволяют сохранить биоразнообразие за счет ограниченного вмешательства в структуру леса, говорится в сообщении.
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