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РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2021
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:44
2021-07-29T11:26
решение гаагского суда по делу юкоса
юкос
гаага
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.Утверждается, что, согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, пишет издание.По данным РБК, российская сторона поступившую информацию не подтверждала.Yukos Capital (бывшая структура ЮКОСА) начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, запросив компенсацию в размере 13 миллиардов долларов. В компании заявили о выдаче ЮКОСу займов, которые не были возвращены из-за его банкротства и ликвидации по решению российских властей.Согласно позиции России, эти деньги принадлежали самому ЮКОСу и были завуалированы в виде фиктивных займов для использования в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.
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решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, гаага, в мире
09:44 29.07.2021 (обновлено: 11:26 29.07.2021)
 
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже по иску на пять миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВход в здание нефтяной компании "ЮКОС"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.
Утверждается, что, согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".
В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, пишет издание.
По данным РБК, российская сторона поступившую информацию не подтверждала.
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Yukos Capital (бывшая структура ЮКОСА) начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, запросив компенсацию в размере 13 миллиардов долларов. В компании заявили о выдаче ЮКОСу займов, которые не были возвращены из-за его банкротства и ликвидации по решению российских властей.
Согласно позиции России, эти деньги принадлежали самому ЮКОСу и были завуалированы в виде фиктивных займов для использования в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.
 
Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСГаагаВ мире
 
 
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