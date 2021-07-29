https://ria.ru/20210729/yukos-1743385742.html
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2021
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:44
2021-07-29T09:44
2021-07-29T11:26
решение гаагского суда по делу юкоса
юкос
гаага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40702/66/407026604_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_772ecb0d0aeda716212f3b19e0e8a5c3.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.Утверждается, что, согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, пишет издание.По данным РБК, российская сторона поступившую информацию не подтверждала.Yukos Capital (бывшая структура ЮКОСА) начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, запросив компенсацию в размере 13 миллиардов долларов. В компании заявили о выдаче ЮКОСу займов, которые не были возвращены из-за его банкротства и ликвидации по решению российских властей.Согласно позиции России, эти деньги принадлежали самому ЮКОСу и были завуалированы в виде фиктивных займов для использования в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/yukos-1591021595.html
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40702/66/407026604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897019a51de8fcb414c95eed65cc2a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, гаага, в мире
09:44 29.07.2021 (обновлено: 11:26 29.07.2021)
РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов
Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже по иску на пять миллиардов долларов
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге
обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.
Утверждается, что, согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".
В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, пишет издание.
По данным РБК, российская сторона поступившую информацию не подтверждала.
Yukos Capital (бывшая структура ЮКОСА
) начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, запросив компенсацию в размере 13 миллиардов долларов. В компании заявили о выдаче ЮКОСу займов, которые не были возвращены из-за его банкротства и ликвидации по решению российских властей.
Согласно позиции России, эти деньги принадлежали самому ЮКОСу и были завуалированы в виде фиктивных займов для использования в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.