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РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов

РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2021

РБК: бывшая структура ЮКОСА отсудила у России пять миллиардов долларов

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:44

2021-07-29T09:44

2021-07-29T11:26

решение гаагского суда по делу юкоса

юкос

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в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компании Yukos Capital Sarl компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review.Утверждается, что, согласно окончательному решению арбитража, "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".В указанную сумму входят проценты и судебные издержки, пишет издание.По данным РБК, российская сторона поступившую информацию не подтверждала.Yukos Capital (бывшая структура ЮКОСА) начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, запросив компенсацию в размере 13 миллиардов долларов. В компании заявили о выдаче ЮКОСу займов, которые не были возвращены из-за его банкротства и ликвидации по решению российских властей.Согласно позиции России, эти деньги принадлежали самому ЮКОСу и были завуалированы в виде фиктивных займов для использования в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/yukos-1591021595.html

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решение гаагского суда по делу юкоса, юкос, гаага, в мире