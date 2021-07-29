Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/yuan-1743359861.html
Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой
Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой - РИА Новости, 29.07.2021
Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой
Юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, власти Китая в этом не заинтересованы, доля юаня в международных расчетах вряд ли будет стремительно РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T01:30
2021-07-29T09:37
евгений миронюк
юань
народный банк китая
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49704/77/497047720_0:456:2666:1956_1920x0_80_0_0_4e9249c30468c8076838cb1194ef2880.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, власти Китая в этом не заинтересованы, доля юаня в международных расчетах вряд ли будет стремительно расти, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его словам, отсутствие возможности свободно конвертировать юань дает большую свободу действий Народному банку Китая при определении параметров денежно-кредитной политики.Собеседник агентства указал: если доллар начнет слабеть, у китайского регулятора будет гораздо больше возможностей влиять на курс, чем если бы юань был свободно конвертируемым.
https://ria.ru/20210726/yuan-1742895307.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/49704/77/497047720_0:0:2666:2000_1920x0_80_0_0_74c512a2054c6dbcd8f360b9b96698d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений миронюк, юань, народный банк китая, китай, экономика
01:30 29.07.2021 (обновлено: 09:37 29.07.2021)
 
Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой

Власти Китая не заинтересованы в свободной конвертации юаня, считает эксперт

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, власти Китая в этом не заинтересованы, доля юаня в международных расчетах вряд ли будет стремительно расти, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Китайские политики пока довольны курсом юаня, он не мешает экспорту расти двузначными темпами. По итогам июня 2021 экспорт вырос на 20,2 процента год к году, а профицит торгового баланса достиг 51,1 миллиарда в долларовом выражении", — считает эксперт.

По его словам, отсутствие возможности свободно конвертировать юань дает большую свободу действий Народному банку Китая при определении параметров денежно-кредитной политики.
Собеседник агентства указал: если доллар начнет слабеть, у китайского регулятора будет гораздо больше возможностей влиять на курс, чем если бы юань был свободно конвертируемым.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:12Россия-Китай: Главное
Меньше санкций, больше торговли. Как Китай делает юань международным
 
Евгений МиронюкЮаньНародный банк КитаяКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния