https://ria.ru/20210729/yuan-1743359861.html

Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой

Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой - РИА Новости, 29.07.2021

Аналитик рассказал, когда юань станет господствующей валютой

Юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, власти Китая в этом не заинтересованы, доля юаня в международных расчетах вряд ли будет стремительно РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T01:30

2021-07-29T01:30

2021-07-29T09:37

евгений миронюк

юань

народный банк китая

китай

экономика

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, власти Китая в этом не заинтересованы, доля юаня в международных расчетах вряд ли будет стремительно расти, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его словам, отсутствие возможности свободно конвертировать юань дает большую свободу действий Народному банку Китая при определении параметров денежно-кредитной политики.Собеседник агентства указал: если доллар начнет слабеть, у китайского регулятора будет гораздо больше возможностей влиять на курс, чем если бы юань был свободно конвертируемым.

https://ria.ru/20210726/yuan-1742895307.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений миронюк, юань, народный банк китая, китай, экономика