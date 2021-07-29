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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210729/yaroslavl-1743519418.html
Сенатор рассказал о прорыве в строительстве детсадов в Ярославской области
Сенатор рассказал о прорыве в строительстве детсадов в Ярославской области - РИА Новости, 29.07.2021
Сенатор рассказал о прорыве в строительстве детсадов в Ярославской области
Команда губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за пять лет работы сумела совершить прорыв в строительстве детских садов и школы, такого количества... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:04
2021-07-29T21:04
ярославская область
россия
совет федерации рф
ярославская область
рыбинск
данилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Команда губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за пять лет работы сумела совершить прорыв в строительстве детских садов и школы, такого количества объектов в регионе не строили десятилетиями, рассказал РИА Новости сенатор Сергей Березкин.Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором. На встрече с журналистами Миронов подвел итоги своей пятилетней работы во главе региона. Он рассказал, что за пять лет в области построено 27 объектов образования, из них 24 – детские сады и ясли: в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Данилове и других населенных пунктах. В детских дошкольных учреждения создано 3,7 тысячи новых мест для малышей. В регионе появились два "Кванториума" и два "IT-куба" для школьников.Березкин ранее работал в правительстве Ярославской области, затем четыре года возглавлял Общественную палату региона, год назад перешел на работу в Совет Федерации."Если говорить о социальной сфере, то за последние пять лет Ярославская область очень серьезно продвинулась по строительству детских садов и яслей. В этом году мы вводим пять детских садов, а всего за пять лет будет 24 детских сада введено. Для сравнения – за предыдущие 20 с лишним лет было меньше. Это очень серьезный прорыв", - сказал Березкин.Он также отметил, что впервые за 20 с лишним лет в области очень активно открываются новые школы. В частности, 1 сентября откроет свои двери школа во Фрунзенском районе Ярославля, которую местные жители очень ждут. А в планах до конца 2023 года построить еще четыре школы.
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рыбинск
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россия, совет федерации рф, ярославская область, рыбинск, данилов, общество
21:04 29.07.2021
 
Сенатор рассказал о прорыве в строительстве детсадов в Ярославской области

Сенатор рассказал о прорыве в строительстве детсадов в Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦерковь Николы Рубленого Ярославского Кремля
Церковь Николы Рубленого Ярославского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Команда губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за пять лет работы сумела совершить прорыв в строительстве детских садов и школы, такого количества объектов в регионе не строили десятилетиями, рассказал РИА Новости сенатор Сергей Березкин.
Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором. На встрече с журналистами Миронов подвел итоги своей пятилетней работы во главе региона. Он рассказал, что за пять лет в области построено 27 объектов образования, из них 24 – детские сады и ясли: в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Данилове и других населенных пунктах. В детских дошкольных учреждения создано 3,7 тысячи новых мест для малышей. В регионе появились два "Кванториума" и два "IT-куба" для школьников.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 19:33Ярославская область
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Березкин ранее работал в правительстве Ярославской области, затем четыре года возглавлял Общественную палату региона, год назад перешел на работу в Совет Федерации.
"Если говорить о социальной сфере, то за последние пять лет Ярославская область очень серьезно продвинулась по строительству детских садов и яслей. В этом году мы вводим пять детских садов, а всего за пять лет будет 24 детских сада введено. Для сравнения – за предыдущие 20 с лишним лет было меньше. Это очень серьезный прорыв", - сказал Березкин.
Он также отметил, что впервые за 20 с лишним лет в области очень активно открываются новые школы. В частности, 1 сентября откроет свои двери школа во Фрунзенском районе Ярославля, которую местные жители очень ждут. А в планах до конца 2023 года построить еще четыре школы.
 
Ярославская областьРоссияСовет Федерации РФЯрославская областьРыбинскДаниловОбщество
 
 
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