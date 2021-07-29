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Туризм
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Все пляжи в Ялте открыли для купания после июньского паводка
Все пляжи в Ялте открыли для купания после июньского паводка - РИА Новости, 29.07.2021
Все пляжи в Ялте открыли для купания после июньского паводка
Все пляжи Ялты открыты для купания после паводка, морская вода соответствует санитарным нормам, заявила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:39
2021-07-29T15:16
туризм
россия
янина павленко
новости - туризм
ялта
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Все пляжи Ялты открыты для купания после паводка, морская вода соответствует санитарным нормам, заявила глава городской администрации Янина Павленко.Ялтинские пляжи закрыли для купания после паводка в июне. Их начали поэтапно открывать для купания с 1 июля, тогда были открыты 22 пляжа на побережье от Алупки до Фороса из 86 в Ялтинском регионе. Последними закрытыми для купания оставались семь пляжей в центральной части Ялты."Все ялтинские пляжи - от Фороса до Гурзуфа - открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН", - написала Павленко на своей странице в Facebook.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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россия, янина павленко, новости - туризм, ялта, республика крым, общество
14:39 29.07.2021 (обновлено: 15:16 29.07.2021)
 
Все пляжи в Ялте открыли для купания после июньского паводка

Глава администрации Ялты Павленко: все городские пляжи открыты для купания после июньского паводка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собакой на набережной в Ялте
Женщина гуляет с собакой на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Все пляжи Ялты открыты для купания после паводка, морская вода соответствует санитарным нормам, заявила глава городской администрации Янина Павленко.
Ялтинские пляжи закрыли для купания после паводка в июне. Их начали поэтапно открывать для купания с 1 июля, тогда были открыты 22 пляжа на побережье от Алупки до Фороса из 86 в Ялтинском регионе. Последними закрытыми для купания оставались семь пляжей в центральной части Ялты.
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"Все ялтинские пляжи - от Фороса до Гурзуфа - открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН", - написала Павленко на своей странице в Facebook.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
 
ТуризмРоссияЯнина ПавленкоНовости - ТуризмЯлтаРеспублика КрымОбщество
 
 
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