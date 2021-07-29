Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210729/xiaomi-1743409188.html
Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band
Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band - РИА Новости, 29.07.2021
Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band
Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band, которое получит гибкий дисплей. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:47
2021-07-29T11:47
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603342567_114:0:1776:935_1920x0_80_0_0_0929ddbfe3695f2a3e9e1916c3753d78.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band, которое получит гибкий дисплей. Об этом сообщает GSMArena.Предположительно, носимое устройство получит название Mi Band X. У браслета будет гибкий экран, который может огибать запястье пользователя. Гаджет лишен привычной пряжки, чтобы он получил полный охват: вместо нее будет использован специальный магнит.О том, какая матрица будет применена в Mi Band X, не сообщается — аналогов на рынке фитнес-электроники пока не существует, а гибкие экраны еще остаются довольно хрупкими.Стоимость и сроки выхода нового спортивного гаджета не раскрываются, но он будет ощутимо дороже привычных Mi Band. Шестое поколение браслета в России предлагается за 3990 рублей.
https://ria.ru/20210422/fitnes-braslet-1729411145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603342567_322:0:1569:935_1920x0_80_0_0_165df7cc24e5b461065b07bc0c73ec52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, гаджеты, технологии
11:47 29.07.2021
 

Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band

© XiaomiXiaomi Mi Band 6
Xiaomi Mi Band 6
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band, которое получит гибкий дисплей. Об этом сообщает GSMArena.
Предположительно, носимое устройство получит название Mi Band X. У браслета будет гибкий экран, который может огибать запястье пользователя. Гаджет лишен привычной пряжки, чтобы он получил полный охват: вместо нее будет использован специальный магнит.
О том, какая матрица будет применена в Mi Band X, не сообщается — аналогов на рынке фитнес-электроники пока не существует, а гибкие экраны еще остаются довольно хрупкими.
Стоимость и сроки выхода нового спортивного гаджета не раскрываются, но он будет ощутимо дороже привычных Mi Band. Шестое поколение браслета в России предлагается за 3990 рублей.
Фитнес-браслет Huawei Band 6 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 10:53
Huawei Band 6: фитнес-браслет, который умеет измерять кислород в крови
 
НаукаXiaomi IncГаджетыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния