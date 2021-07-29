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Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band
Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band - РИА Новости, 29.07.2021
Названа особенность нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band
Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band, которое получит гибкий дисплей. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:47
2021-07-29T11:47
2021-07-29T11:47
наука
xiaomi inc
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band, которое получит гибкий дисплей. Об этом сообщает GSMArena.Предположительно, носимое устройство получит название Mi Band X. У браслета будет гибкий экран, который может огибать запястье пользователя. Гаджет лишен привычной пряжки, чтобы он получил полный охват: вместо нее будет использован специальный магнит.О том, какая матрица будет применена в Mi Band X, не сообщается — аналогов на рынке фитнес-электроники пока не существует, а гибкие экраны еще остаются довольно хрупкими.Стоимость и сроки выхода нового спортивного гаджета не раскрываются, но он будет ощутимо дороже привычных Mi Band. Шестое поколение браслета в России предлагается за 3990 рублей.
https://ria.ru/20210422/fitnes-braslet-1729411145.html
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