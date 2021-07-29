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Эксперты призвали партии четко обозначить свои позиции по COVID-19
Эксперты призвали партии четко обозначить свои позиции по COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперты призвали партии четко обозначить свои позиции по COVID-19
Российским политическим партиям стоит конкретизировать свои позицию по коронавирусной повестке. Сейчас, несмотря на то что тема COVID-19 остается одной из... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:04
2021-07-29T18:04
россия
павел данилин
михаил мамонов
вциом
политика
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российским политическим партиям стоит конкретизировать свои позицию по коронавирусной повестке. Сейчас, несмотря на то что тема COVID-19 остается одной из ведущих в мировой и российской политической повестке, практически ни у одной из политических сил, участвующих в осенней избирательной кампании, нет четкой позиции и плана действий относительно пандемии коронавируса. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).По словам экспертов, в российском партийно-политическом раскладе присутствует весь спектр интерпретации коронавирусной повестки: от ковид-скептиков, в первую очередь представленных левыми партиями, выступающими против обязательной вакцинации и считающими меры правительства избыточными, до либерального сектора, призывающего к обязательной вакцинации и ужесточению мер вплоть до полного локдауна.При этом, как отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, в отличие от западной повестки, в России более спокойное отношение к проблеме коронавируса с акцентом на помощь социально незащищенным слоям населения и на восстановление жизни страны после пандемии.Однако, несмотря на отдельные заявления, принимаемые меры и попытки политических сил сформировать единую концепцию ответов на вызовы пандемии, их действия зачастую противоречивы и не дают избирателю понимания четкой позиции каждой конкретной партии по данному вопросу."Ковидная повестка в деятельности партий достаточно резонансна. Около 65% россиян слышали о решениях, инициативах партий по теме борьбы с коронавирусом, в первую очередь касающихся вакцинации (25%), соблюдения мер безопасности и различных ограничений. Однако половина опрошенных слышала о партийных программах, но затруднилась конкретизировать ответ", – сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.В то же время, по его словам, 67% россиян считает, что партии должны заниматься вопросом ситуации с коронавирусом, и основные запросы к ним – это информировать о вакцинации и ее доступности, уделять внимание медицине и оказывать поддержку пострадавшим от пандемии гражданам и отраслям.По мнению экспертов, политические партии должны давать ответы на текущие вызовы и ясно обозначать свои позиции, подтверждаемые не только словами, но и делами, поскольку уверенность и четкость позиций политических сил, особенно партии власти, повышает спокойствие и уверенность в обществе. Кроме того, это может помочь привлечь электорат и успешно выступить на выборах.Как считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, темы коронавируса и вакцинации находятся сейчас на первом месте в обществе и могут быть использованы политическими силами в отношении неопределившейся части избирателей. То есть у целого ряда партий есть возможность взять под себя электоральные группы, которые поддерживают, например, повестку отказа от вакцинации: главное – занять четкую позицию."Ковид, хотим мы того или нет, останется ключевой темой повестки данной избирательной кампании, и от того, насколько четко и артикулировано политические силы высказывают свои позиции по данной теме, зависит и рейтинг политических партий. Сформулируйте свои позиции максимально четко и донесите их до избирателей", – заключил Глеб Кузнецов.
https://ria.ru/20210629/deputaty-1739050656.html
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россия, павел данилин, михаил мамонов, вциом, политика
18:04 29.07.2021
 

Эксперты призвали партии четко обозначить свои позиции по COVID-19

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российским политическим партиям стоит конкретизировать свои позицию по коронавирусной повестке. Сейчас, несмотря на то что тема COVID-19 остается одной из ведущих в мировой и российской политической повестке, практически ни у одной из политических сил, участвующих в осенней избирательной кампании, нет четкой позиции и плана действий относительно пандемии коронавируса. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По словам экспертов, в российском партийно-политическом раскладе присутствует весь спектр интерпретации коронавирусной повестки: от ковид-скептиков, в первую очередь представленных левыми партиями, выступающими против обязательной вакцинации и считающими меры правительства избыточными, до либерального сектора, призывающего к обязательной вакцинации и ужесточению мер вплоть до полного локдауна.
При этом, как отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, в отличие от западной повестки, в России более спокойное отношение к проблеме коронавируса с акцентом на помощь социально незащищенным слоям населения и на восстановление жизни страны после пандемии.
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Однако, несмотря на отдельные заявления, принимаемые меры и попытки политических сил сформировать единую концепцию ответов на вызовы пандемии, их действия зачастую противоречивы и не дают избирателю понимания четкой позиции каждой конкретной партии по данному вопросу.
"Ковидная повестка в деятельности партий достаточно резонансна. Около 65% россиян слышали о решениях, инициативах партий по теме борьбы с коронавирусом, в первую очередь касающихся вакцинации (25%), соблюдения мер безопасности и различных ограничений. Однако половина опрошенных слышала о партийных программах, но затруднилась конкретизировать ответ", – сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
В то же время, по его словам, 67% россиян считает, что партии должны заниматься вопросом ситуации с коронавирусом, и основные запросы к ним – это информировать о вакцинации и ее доступности, уделять внимание медицине и оказывать поддержку пострадавшим от пандемии гражданам и отраслям.
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По мнению экспертов, политические партии должны давать ответы на текущие вызовы и ясно обозначать свои позиции, подтверждаемые не только словами, но и делами, поскольку уверенность и четкость позиций политических сил, особенно партии власти, повышает спокойствие и уверенность в обществе. Кроме того, это может помочь привлечь электорат и успешно выступить на выборах.
Как считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, темы коронавируса и вакцинации находятся сейчас на первом месте в обществе и могут быть использованы политическими силами в отношении неопределившейся части избирателей. То есть у целого ряда партий есть возможность взять под себя электоральные группы, которые поддерживают, например, повестку отказа от вакцинации: главное – занять четкую позицию.
"Ковид, хотим мы того или нет, останется ключевой темой повестки данной избирательной кампании, и от того, насколько четко и артикулировано политические силы высказывают свои позиции по данной теме, зависит и рейтинг политических партий. Сформулируйте свои позиции максимально четко и донесите их до избирателей", – заключил Глеб Кузнецов.
 
РоссияПавел ДанилинМихаил МамоновВЦИОМПолитика
 
 
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