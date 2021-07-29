https://ria.ru/20210729/video-1743444924.html

ФСБ показала место ликвидации тюменских исламистов

ФСБ показала место ликвидации тюменских исламистов - РИА Новости, 29.07.2021

ФСБ показала место ликвидации тюменских исламистов

ФСБ России обнародовала видео с места ликвидации двух исламистов, планировавших теракты в людных местах в Тюмени. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:31

2021-07-29T14:31

2021-07-29T14:31

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места ликвидации двух исламистов, планировавших теракты в людных местах в Тюмени.Ранее в четверг ФСБ сообщила, что в Тюмени вскрыта ячейка сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в местах скопления людей.В ночь на 29 июля главаря ячейки и его сообщника, пытавшихся извлечь "средства террора" из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника, ликвидировали при задержании.На кадрах оперативной видеосъемки показаны легковой автомобиль в лесистой местности и два тела исламистов, лежащих в зарослях крапивы. Рядом расположены компоненты, похожие на те, что входят в состав самодельной бомбы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

россия

тюмень

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2021

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Операция ФСБ по пресечению деятельности сторонников ИГ* в Тюмени В ночь на 29 июля 2021 года в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические. Проведены обыски по месту проживания злоумышленников. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 2021-07-29T14:31 true PT0M40S

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, происшествия