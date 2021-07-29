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СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли
СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли - РИА Новости, 29.07.2021
СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли
Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака, погибли все пять членов экипажа, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:21
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ирак
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака, погибли все пять членов экипажа, сообщает телеканал Sky News Arabia."Иракский вертолет упал около города Туз-Хурмату, погиб экипаж, состоящий из пяти человек", - говорится в сообщении телеканала.
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ирак, в мире
08:21 29.07.2021
 
СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли

Sky News Arabia: вертолет разбился на северо-востоке Ирака, погибли пять членов экипажа

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Karim Kadim
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака, погибли все пять членов экипажа, сообщает телеканал Sky News Arabia.
"Иракский вертолет упал около города Туз-Хурмату, погиб экипаж, состоящий из пяти человек", - говорится в сообщении телеканала.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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