https://ria.ru/20210729/vertolet-1743376812.html

СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли

СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли - РИА Новости, 29.07.2021

СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли

Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака, погибли все пять членов экипажа, сообщает телеканал Sky News Arabia. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:21

2021-07-29T08:21

2021-07-29T08:21

ирак

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вертолет разбился в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака, погибли все пять членов экипажа, сообщает телеканал Sky News Arabia."Иракский вертолет упал около города Туз-Хурмату, погиб экипаж, состоящий из пяти человек", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20210522/vertolet-1733414917.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, в мире