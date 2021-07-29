https://ria.ru/20210729/venesuela-1743395846.html

Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе

Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе - РИА Новости, 29.07.2021

Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе

Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:31

2021-07-29T11:31

2021-07-29T11:31

вакцина "спутник v"

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

курорт

пегас туристик

туризм

туристы

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает АТОР.Первый рейс на курорт запланирован на 16 августа из московского аэропорта Шереметьево. Затем самолеты будут вылетать на остров раз в 10 ночей. А уже с 26 октября заявлено три еженедельных рейса – по вторникам, четвергам и субботам.Курорты Маргариты известны как более бюджетная альтернатива отдыху на знаменитых Карибских островах. И они значительно дешевле туров в Мексику. Популярным направление стало в семидесятые годы XX века.В компании уточнили, что стоимость поездки на венесуэльский остров для двоих при размещении в трехзвездочном отеле с завтраками составит около 131 тысячи рублей. А вот цена за тур по тарифу "все включено" будет значительно дороже – от 188 тысяч рублей.По мнению турагентов, опрошенных АТОР, это направление может стать востребованным у россиян. "Венесуэла подойдет для наших туристов, там отличные пляжи, хорошие отели и разнообразные экскурсии. Главным сдерживающим фактором были цены, полетная программа туроператора решает эту проблему", – считают представители отрасли.Для въезда на курорт россиянам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен местными властями). По прилете нужно сдать еще один тест в аэропорту: это касается всех туристов, в том числе вакцинированных. Также накануне поездки путешественники должны запросить "пропуск здоровья" на специальном сайте и получить QR-код, необходимый для въезда в страну.

https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743366476.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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