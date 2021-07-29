https://ria.ru/20210729/venesuela-1743395846.html
Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе
Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе - РИА Новости, 29.07.2021
Российским туристам предложили альтернативу Мексике и Кубе
Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:31
2021-07-29T11:31
2021-07-29T11:31
вакцина "спутник v"
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
курорт
пегас туристик
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает АТОР.Первый рейс на курорт запланирован на 16 августа из московского аэропорта Шереметьево. Затем самолеты будут вылетать на остров раз в 10 ночей. А уже с 26 октября заявлено три еженедельных рейса – по вторникам, четвергам и субботам.Курорты Маргариты известны как более бюджетная альтернатива отдыху на знаменитых Карибских островах. И они значительно дешевле туров в Мексику. Популярным направление стало в семидесятые годы XX века.В компании уточнили, что стоимость поездки на венесуэльский остров для двоих при размещении в трехзвездочном отеле с завтраками составит около 131 тысячи рублей. А вот цена за тур по тарифу "все включено" будет значительно дороже – от 188 тысяч рублей.По мнению турагентов, опрошенных АТОР, это направление может стать востребованным у россиян. "Венесуэла подойдет для наших туристов, там отличные пляжи, хорошие отели и разнообразные экскурсии. Главным сдерживающим фактором были цены, полетная программа туроператора решает эту проблему", – считают представители отрасли.Для въезда на курорт россиянам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен местными властями). По прилете нужно сдать еще один тест в аэропорту: это касается всех туристов, в том числе вакцинированных. Также накануне поездки путешественники должны запросить "пропуск здоровья" на специальном сайте и получить QR-код, необходимый для въезда в страну.
https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743366476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, курорт, пегас туристик, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, венесуэла, шереметьево (аэропорт), отдых
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Крупный российский туроператор объявил о запуске полетной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает
АТОР.
Первый рейс на курорт запланирован на 16 августа из московского аэропорта Шереметьево. Затем самолеты будут вылетать на остров раз в 10 ночей. А уже с 26 октября заявлено три еженедельных рейса – по вторникам, четвергам и субботам.
Курорты Маргариты известны как более бюджетная альтернатива отдыху на знаменитых Карибских островах. И они значительно дешевле туров в Мексику. Популярным направление стало в семидесятые годы XX века.
В компании уточнили, что стоимость поездки на венесуэльский остров для двоих при размещении в трехзвездочном отеле с завтраками составит около 131 тысячи рублей. А вот цена за тур по тарифу "все включено" будет значительно дороже – от 188 тысяч рублей.
По мнению турагентов, опрошенных АТОР, это направление может стать востребованным у россиян. "Венесуэла подойдет для наших туристов, там отличные пляжи, хорошие отели и разнообразные экскурсии. Главным сдерживающим фактором были цены, полетная программа туроператора решает эту проблему", – считают представители отрасли.
Для въезда на курорт россиянам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации ("Спутник V" одобрен местными властями). По прилете нужно сдать еще один тест в аэропорту: это касается всех туристов, в том числе вакцинированных. Также накануне поездки путешественники должны запросить "пропуск здоровья" на специальном сайте
и получить QR-код, необходимый для въезда в страну.