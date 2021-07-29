Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html
Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире
Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире - РИА Новости, 29.07.2021
Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:09
2021-07-29T12:09
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
россия
рушан аббясов
здоровье - общество
ирак
бахрейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/102661/49/1026614954_0:385:1477:1216_1920x0_80_0_0_2b494e1755ce00294d5e4d2f9e220b1d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил РИА Новости член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов."Наличие сертификата (халяль) активно играет свою роль, и, что касается вопросов взаимного признания, у нас на сегодняшний день такая работа ведется в рамках продукции халяль (дозволенной канонами ислама – ред.). Наши органы сертификации получают аккредитацию в разных странах, это говорит о неком доверии со стороны уже местных органов. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что идет такая доверительная работа, и сегодня мы, в том числе, обсуждали эту тему вместе с врачами и государственными деятелями при участии таких стран, как Бахрейн, который собирается открывать производство "Спутник V", как Ирак, и в целом востока, с которым у нас сейчас очень тесные взаимоотношения", - сказал Аббясов.ДУМ РФ и СМР, по его мнению, уже обзавелись с ближневосточными партнерами хорошими партнерскими взаимоотношениями и контактами. "Сегодня многие уже отмечают, в том числе наши коллеги в Индонезии, что если у вакцины есть халяль-сертификат – это уже большое подспорье, и они могут рассматривать то, чтобы ее использовать у себя в стране", - отметил он.Ранее Совет улемов (богословов) ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР, в свою очередь, выдал сертификат о соответствии канонам ислама вакцине "ЭпиВакКорона".
https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743332844.html
россия
ирак
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102661/49/1026614954_0:247:1477:1355_1920x0_80_0_0_bb408a3af5c5f193d68cd53bb17b78ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, россия, рушан аббясов, здоровье - общество, ирак, бахрейн
12:09 29.07.2021
 

Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил РИА Новости член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
"Наличие сертификата (халяль) активно играет свою роль, и, что касается вопросов взаимного признания, у нас на сегодняшний день такая работа ведется в рамках продукции халяль (дозволенной канонами ислама – ред.). Наши органы сертификации получают аккредитацию в разных странах, это говорит о неком доверии со стороны уже местных органов. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что идет такая доверительная работа, и сегодня мы, в том числе, обсуждали эту тему вместе с врачами и государственными деятелями при участии таких стран, как Бахрейн, который собирается открывать производство "Спутник V", как Ирак, и в целом востока, с которым у нас сейчас очень тесные взаимоотношения", - сказал Аббясов.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 18:49Религия и мировоззрение
Духовное управление мусульман проверит вакцины от COVID-19 на халяльность
ДУМ РФ и СМР, по его мнению, уже обзавелись с ближневосточными партнерами хорошими партнерскими взаимоотношениями и контактами. "Сегодня многие уже отмечают, в том числе наши коллеги в Индонезии, что если у вакцины есть халяль-сертификат – это уже большое подспорье, и они могут рассматривать то, чтобы ее использовать у себя в стране", - отметил он.
Ранее Совет улемов (богословов) ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР, в свою очередь, выдал сертификат о соответствии канонам ислама вакцине "ЭпиВакКорона".
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19РоссияРушан АббясовЗдоровье - ОбществоИракБахрейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния