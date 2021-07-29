https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html

Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире

Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире - РИА Новости, 29.07.2021

Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в исламском мире

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:09

2021-07-29T12:09

2021-07-29T12:09

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

россия

рушан аббясов

здоровье - общество

ирак

бахрейн

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил РИА Новости член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов."Наличие сертификата (халяль) активно играет свою роль, и, что касается вопросов взаимного признания, у нас на сегодняшний день такая работа ведется в рамках продукции халяль (дозволенной канонами ислама – ред.). Наши органы сертификации получают аккредитацию в разных странах, это говорит о неком доверии со стороны уже местных органов. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что идет такая доверительная работа, и сегодня мы, в том числе, обсуждали эту тему вместе с врачами и государственными деятелями при участии таких стран, как Бахрейн, который собирается открывать производство "Спутник V", как Ирак, и в целом востока, с которым у нас сейчас очень тесные взаимоотношения", - сказал Аббясов.ДУМ РФ и СМР, по его мнению, уже обзавелись с ближневосточными партнерами хорошими партнерскими взаимоотношениями и контактами. "Сегодня многие уже отмечают, в том числе наши коллеги в Индонезии, что если у вакцины есть халяль-сертификат – это уже большое подспорье, и они могут рассматривать то, чтобы ее использовать у себя в стране", - отметил он.Ранее Совет улемов (богословов) ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР, в свою очередь, выдал сертификат о соответствии канонам ислама вакцине "ЭпиВакКорона".

https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743332844.html

россия

ирак

бахрейн

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вакцинация россиян от covid-19, россия, рушан аббясов, здоровье - общество, ирак, бахрейн