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Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор" - РИА Новости, 29.07.2021
Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян, двумя компонентами привиты – 26 миллионов, сообщается в Telegram-канале о вакцине... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:46
2021-07-29T14:46
2021-07-29T14:46
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вакцина "ковивак"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян, двумя компонентами привиты – 26 миллионов, сообщается в Telegram-канале о вакцине "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор".Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли около миллиона россиян, уточняется в материале.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
Центр "Вектор": полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян