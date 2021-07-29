https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743448207.html

Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"

Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор" - РИА Новости, 29.07.2021

Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян, двумя компонентами привиты – 26 миллионов, сообщается в Telegram-канале о вакцине... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:46

2021-07-29T14:46

2021-07-29T14:46

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

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здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян, двумя компонентами привиты – 26 миллионов, сообщается в Telegram-канале о вакцине "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор".Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли около миллиона россиян, уточняется в материале.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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