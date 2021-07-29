https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут" - РИА Новости, 29.07.2021
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"
Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:56
2021-07-29T20:56
2021-07-29T21:15
россия
сергей кривонос
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743332818_0:102:3009:1795_1920x0_80_0_0_c8465cdb8dcaf83bdd9a54ad03517366.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы."Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743332818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d892e24d70c20db783d50fb1b737650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кривонос, киев, украина, в мире
20:56 29.07.2021 (обновлено: 21:15 29.07.2021)
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"
Украинский генерал Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть"