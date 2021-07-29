https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html

На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"

На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут" - РИА Новости, 29.07.2021

На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"

Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:56

2021-07-29T20:56

2021-07-29T21:15

россия

сергей кривонос

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы."Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

россия

киев

украина

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россия, сергей кривонос, киев, украина, в мире