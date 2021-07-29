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На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут" - РИА Новости, 29.07.2021
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"
Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:56
2021-07-29T21:15
россия
сергей кривонос
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы."Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, сергей кривонос, киев, украина, в мире
20:56 29.07.2021 (обновлено: 21:15 29.07.2021)
 
На Украине пообещали "отправить Россию в нокаут"

Украинский генерал Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть"

© REUTERS / Gleb GaranichПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украина должна готовиться "победить Россию" после того, как та ослабнет. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.
Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.
"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", — заявил Кривонос.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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