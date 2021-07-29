https://ria.ru/20210729/ukraina-1743404789.html

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления" - РИА Новости, 29.07.2021

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности вооруженных сил на 4,4%, до 261 тысячи человек. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:29

2021-07-29T11:29

2021-07-29T15:25

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владимир зеленский

украина

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности вооруженных сил на 4,4%, до 261 тысячи человек."Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет ободряться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — это наше всенародное дело", — сказал глава государства во время рабочей поездки в Житомирскую область.В документе поясняется, что национальное сопротивление — это составляющая обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению потерь противнику.В частности, в мирное время людей планируют привлекать к общей военной подготовке для овладения базовыми военными навыками. Руководит национальным сопротивлением президент.Закон также предусматривает создание сил территориальной обороны в ВСУ. Они будут формироваться на принципе добровольности и включать в себя военную, гражданскую и военно-гражданскую составляющие.В документе об увеличении штата ВСУ отмечается, что в особый период он возрастает на число личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.Нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

https://ria.ru/20210728/donbass-1743278979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/donbass-1742937893.html

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житомирская область, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины