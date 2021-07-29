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В США сняли угрозу цунами после сильного землетрясения на Аляске
В США сняли угрозу цунами после сильного землетрясения на Аляске - РИА Новости, 29.07.2021
В США сняли угрозу цунами после сильного землетрясения на Аляске
Угроза цунами после землетрясения у побережья Аляски снята для ряда районов, сообщается на сайте Американского центра по предупреждению о цунами (NWS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:54
2021-07-29T10:54
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
аляска
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения у побережья Аляски снята для ряда районов, сообщается на сайте Американского центра по предупреждению о цунами (NWS).Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами.Как сообщается, на данный момент нет угрозы цунами для территории Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов.
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землетрясение на аляске, аляска, в мире
10:54 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
В США сняли угрозу цунами после сильного землетрясения на Аляске
В США сняли угрозу цунами для ряда районов после землетрясения на Аляске магнитудой 8,2