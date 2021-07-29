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На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1 - РИА Новости, 29.07.2021

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1

Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:31

2021-07-29T09:31

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

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аляска

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS)."Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", - говорится в сообщении центра в Twitter.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3.

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