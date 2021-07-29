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На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1 - РИА Новости, 29.07.2021
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1
Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:31
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
землетрясение
аляска
сша
происшествия
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS)."Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", - говорится в сообщении центра в Twitter.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3.
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землетрясение на аляске, землетрясение, аляска, сша, происшествия, в мире
09:31 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
 
На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1

Центр по предупреждению США объявил угрозу цунами на Аляске из-за землетрясения магнитудой 8,1

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на Аляску из корабельного окна
Вид на Аляску из корабельного окна - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у побережья американского штата Аляска была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS).
"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", - говорится в сообщении центра в Twitter.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3.
 
Землетрясение на АляскеЗемлетрясениеАляскаСШАПроисшествияВ мире
 
 
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