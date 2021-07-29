https://ria.ru/20210729/uchenye-1743451169.html

Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения

Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения - РИА Новости, 29.07.2021

Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:00

2021-07-29T15:00

2021-07-29T15:00

космос - риа наука

казанский (приволжский) федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg

КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад, сообщает университет."Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления "Эконефть" необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе", - говорится в сообщении.По словам доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова, предварительное изучение состава показало, что основным компонентом обнаруженных микровключений является железо."Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", - сказал Кадыров.В сообщении говорится, что, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере."Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллиона лет назад", - сказано в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/borschevik-1743419693.html

https://ria.ru/20210728/klimat-1743129425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, казанский (приволжский) федеральный университет