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Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения - РИА Новости, 29.07.2021
Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:00
2021-07-29T15:00
космос - риа наука
казанский (приволжский) федеральный университет
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад, сообщает университет."Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления "Эконефть" необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе", - говорится в сообщении.По словам доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова, предварительное изучение состава показало, что основным компонентом обнаруженных микровключений является железо."Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", - сказал Кадыров.В сообщении говорится, что, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере."Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллиона лет назад", - сказано в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/borschevik-1743419693.html
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космос - риа наука, казанский (приволжский) федеральный университет
15:00 29.07.2021
 
Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения

Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения на месторождении нефти

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / depositedhar
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения, предположительно, от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад, сообщает университет.
"Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления "Эконефть" необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе", - говорится в сообщении.
По словам доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова, предварительное изучение состава показало, что основным компонентом обнаруженных микровключений является железо.
"Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", - сказал Кадыров.
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В сообщении говорится, что, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.
"Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллиона лет назад", - сказано в релизе.
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