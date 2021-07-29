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Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021" - РИА Новости, 29.07.2021
Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:03
2021-07-29T15:07
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
китай
безопасность
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "в учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек".В министерстве также сообщили, что розыгрыш эпизодов учений состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства.В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности."Задачами учения являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), китай, безопасность
15:03 29.07.2021 (обновлено: 15:07 29.07.2021)
 
Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"

Россия и Китай проведут в августе учения "Взаимодействие – 2021" с участием десяти тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - сказали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что "в учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек".
В министерстве также сообщили, что розыгрыш эпизодов учений состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства.
В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности.
"Задачами учения являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавили в Минобороны РФ.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КитайБезопасность
 
 
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