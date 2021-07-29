https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743452265.html

Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"

Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021" - РИА Новости, 29.07.2021

Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"

Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:03

2021-07-29T15:03

2021-07-29T15:07

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

китай

безопасность

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "в учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек".В министерстве также сообщили, что розыгрыш эпизодов учений состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства.В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности."Задачами учения являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html

https://ria.ru/20210629/peregovory-1738955833.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), китай, безопасность