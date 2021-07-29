Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743423345.html
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 29.07.2021
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
россия
нато
дмитрий песков
азербайджан
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Приближение НАТО к российским границам обязывает РФ принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил он."Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков журналистам.В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не подразумевали завуалированно действий против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана."Азербайджан - это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают участие Азербайджана в этих учениях.Он отметил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".
https://ria.ru/20210725/ucheniya-1742772023.html
https://ria.ru/20210724/nato-1742693772.html
https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054783.html
https://ria.ru/20210713/nato-1741045758.html
россия
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, дмитрий песков, азербайджан, грузия, в мире
12:52 29.07.2021
 
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии

Пресс-секретарь президента Песков назвал учения НАТО в Грузии предметом для отслеживания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 10:51
Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море
Приближение НАТО к российским границам обязывает РФ принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил он.
"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков журналистам.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 08:31
Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО
В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не подразумевали завуалированно действий против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 16:03
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак
"Азербайджан - это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают участие Азербайджана в этих учениях.
Он отметил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:08
Подходы НАТО к России полностью обанкротились, заявил Рябков
 
РоссияНАТОДмитрий ПесковАзербайджанГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Лента новостейМолния