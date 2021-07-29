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В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 29.07.2021
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
россия
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дмитрий песков
азербайджан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Приближение НАТО к российским границам обязывает РФ принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил он."Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков журналистам.В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не подразумевали завуалированно действий против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана."Азербайджан - это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают участие Азербайджана в этих учениях.Он отметил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".
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россия, нато, дмитрий песков, азербайджан, грузия, в мире
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
Пресс-секретарь президента Песков назвал учения НАТО в Грузии предметом для отслеживания
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
В Кремле считают учения НАТО в Грузии
предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.
Приближение НАТО к российским границам обязывает РФ принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил он.
"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков журналистам.
В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО
не подразумевали завуалированно действий против России
, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана.
"Азербайджан - это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном
. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают участие Азербайджана в этих учениях.
Он отметил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".