https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743423345.html

В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии

В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 29.07.2021

В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии

В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:52

2021-07-29T12:52

2021-07-29T12:52

россия

нато

дмитрий песков

азербайджан

грузия

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", - сказал Песков журналистам.Приближение НАТО к российским границам обязывает РФ принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил он."Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков журналистам.В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не подразумевали завуалированно действий против России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана."Азербайджан - это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают участие Азербайджана в этих учениях.Он отметил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".

https://ria.ru/20210725/ucheniya-1742772023.html

https://ria.ru/20210724/nato-1742693772.html

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054783.html

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россия, нато, дмитрий песков, азербайджан, грузия, в мире