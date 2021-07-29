https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743366476.html

Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России

Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России - РИА Новости, 29.07.2021

Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России

В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T05:14

2021-07-29T05:14

2021-07-29T09:33

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КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.При этом Кючюкйылмаз отметил, что политика разных стран из-за изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно."Были прогнозы, что будет снижение числа заражений благодаря ходу вакцинации, но из-за новых вариантов вируса — "дельта", "дельта плюс" — мы опасаемся, что пандемия вновь разгорится", — сказал он.По его словам, в случае если ситуация станет опасной, действующие сейчас в Турции меры могут быть ужесточены."Но что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно сказать", — подчеркнул советник турецкого президента.Решение о возобновлении авиасообщения России с Турцией было принято во второй половине июня. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.Однако в последнее время в Турции растет число выявленных случаев коронавируса, суточный прирост увеличился с начала июля в 4,5 раза. На этом фоне глава турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к российским туристам.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен.

https://ria.ru/20210728/antalya-1743333642.html

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, турция, казань, в мире