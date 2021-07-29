https://ria.ru/20210729/tsunami-1743425128.html

Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли

Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли - РИА Новости, 29.07.2021

Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли

Все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты, сообщил Американский центр по предупреждению о цунами (NWS). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:59

2021-07-29T12:59

2021-07-29T12:59

землетрясение на аляске

аляска

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты, сообщил Американский центр по предупреждению о цунами (NWS).Отдельно на сайте центр указал, что оповещения были сняты для Южной Аляски, полуострова Аляска и Алеутских островов.Также специалисты сообщили, что в шести районах Аляски были зафиксированы небольшие волны цунами, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но действовала на Аляске и Алеутских островах. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.

https://ria.ru/20210729/zemletryasenie-1743417885.html

аляска

сша

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землетрясение на аляске, аляска, сша, в мире