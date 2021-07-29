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Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли
Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли - РИА Новости, 29.07.2021
Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли
Все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты, сообщил Американский центр по предупреждению о цунами (NWS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:59
2021-07-29T12:59
землетрясение на аляске
аляска
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты, сообщил Американский центр по предупреждению о цунами (NWS).Отдельно на сайте центр указал, что оповещения были сняты для Южной Аляски, полуострова Аляска и Алеутских островов.Также специалисты сообщили, что в шести районах Аляски были зафиксированы небольшие волны цунами, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но действовала на Аляске и Алеутских островах. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.
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землетрясение на аляске, аляска, сша, в мире
12:59 29.07.2021
 
Оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняли

Все оповещения об угрозе цунами после землетрясения для побережья Аляски и Алеутских островов сняты

© REUTERS / Nathan Howard Морские котики отдыхают на северном берегу в Сент-Джордж, штат Аляска
Морские котики отдыхают на северном берегу в Сент-Джордж, штат Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Nathan Howard
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты, сообщил Американский центр по предупреждению о цунами (NWS).
"Все предупреждения об угрозе цунами на побережье Аляски отменены. Помните, что сильные и необычные течения можно наблюдать в течение нескольких часов", - говорится в сообщении центра в Twitter.
Отдельно на сайте центр указал, что оповещения были сняты для Южной Аляски, полуострова Аляска и Алеутских островов.
Также специалисты сообщили, что в шести районах Аляски были зафиксированы небольшие волны цунами, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров.
Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но действовала на Аляске и Алеутских островах. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.
Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2
12:25
Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
 
Землетрясение на АляскеАляскаСШАВ мире
 
 
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