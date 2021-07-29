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В четырех районах Аляски зарегистрировали волны цунами после землетрясения
В четырех районах Аляски зарегистрировали волны цунами после землетрясения - РИА Новости, 29.07.2021
В четырех районах Аляски зарегистрировали волны цунами после землетрясения
Волны цунами после землетрясения зарегистрированы в четырех районах Аляски, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:44
2021-07-29T12:44
2021-07-29T12:44
землетрясение на аляске
аляска
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения зарегистрированы в четырех районах Аляски, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров, сообщается на сайте Американского центра по предупреждению о цунами (NWS).Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее угроза была отменена для ряда районов, в том числе для Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов, но на Аляске и Алеутских островах она сохраняется. Власти ряда населенных пунктов Аляски призвали эвакуироваться жителей, находящимся в зонах, где возможна угроза цунами.Согласно обновленным данным центра, волны цунами были зарегистрированы в районах городов Санд-Пойнт, Кинг-Коув, Кадьяк и Олд-Харбор. Максимальная высота волны - 0,7 футов (около 21 сантиметра) - была отмечена в районе Олд-Харбора.
https://ria.ru/20210729/zemletryasenie-1743417885.html
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землетрясение на аляске, аляска, в мире
В четырех районах Аляски зарегистрировали волны цунами после землетрясения
Волны цунами после землетрясения магнитудой 8,2 зарегистрировали в четырех районах Аляски