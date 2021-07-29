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ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров
ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров - РИА Новости, 29.07.2021
ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров
ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:20
2021-07-29T12:27
россия
цены на нефть
николай шульгинов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
бензин
топливо
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство."В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению. Последний рекорд был достигнут 22 июля - 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.
https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html
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россия, цены на нефть, николай шульгинов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, бензин, топливо, экономика
12:20 29.07.2021 (обновлено: 12:27 29.07.2021)
 
ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров

ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за взлета биржевых цен на топливо

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство.
"В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 03:07
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Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.
ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 08:00
Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95
Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению. Последний рекорд был достигнут 22 июля - 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
26 июля, 00:05Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг
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РоссияЦены на нефтьНиколай ШульгиновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95БензинТопливоЭкономика
 
 
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