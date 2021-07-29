https://ria.ru/20210729/toplivo-1743416680.html

ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров

ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров - РИА Новости, 29.07.2021

ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров

ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:20

2021-07-29T12:20

2021-07-29T12:27

россия

цены на нефть

николай шульгинов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

бензин

топливо

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщило ведомство."В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов.ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению. Последний рекорд был достигнут 22 июля - 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742844354.html

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россия, цены на нефть, николай шульгинов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, бензин, топливо, экономика