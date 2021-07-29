https://ria.ru/20210729/tonnel-1743392345.html
Бочкарев: завершена проходка тоннеля между депо "Замоскворецкое" и БКЛ
Бочкарев: завершена проходка тоннеля между депо "Замоскворецкое" и БКЛ - РИА Новости, 29.07.2021
Бочкарев: завершена проходка тоннеля между депо "Замоскворецкое" и БКЛ
В Москве завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое", сообщил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:28
2021-07-29T10:28
2021-07-29T10:28
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость. В Москве завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Второй тоннель, соединяющий депо "Замоскворецкое" и БКЛ, пройден. Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия", – сказал он.Бочкарёв напомнил, что в конце прошлого года метростроевцы проложили соседний правый тоннель. В нем, по словам заммэра, уже идет бетонирование верхнего строения пути.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.
https://ria.ru/20210714/bochkarev-1741197996.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 29 июл - РИА Недвижимость
. В Москве завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
.
"Второй тоннель, соединяющий депо "Замоскворецкое" и БКЛ, пройден. Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия", – сказал он.
Бочкарёв напомнил, что в конце прошлого года метростроевцы проложили соседний правый тоннель. В нем, по словам заммэра, уже идет бетонирование верхнего строения пути.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.