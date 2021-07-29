https://ria.ru/20210729/tolstoy-1743518830.html

Толстой назвал Зеленского шоуменом

Толстой назвал Зеленского шоуменом - РИА Новости, 29.07.2021

Толстой назвал Зеленского шоуменом

Депутат Госдумы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:00

2021-07-29T21:00

2021-07-29T21:00

луганская народная республика

донецкая народная республика

петр толстой

госдума рф

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины.Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Власти Украины продолжают тактику накачки общества военной риторикой. На этот раз – с помощью "национального сопротивления". И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" - написал Толстой в своем Telegram-канале.Политик назвал Зеленского шоуменом, в приоритеты которого не входит забота о гражданах Украины."Урегулирование на Донбассе, восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о собственном народе не были и не будут приоритетом для Зеленского. Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины", - заключил парламентарий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210729/pushkov-1743361158.html

https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743187479.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, петр толстой, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире