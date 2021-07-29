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Толстой назвал Зеленского шоуменом
Толстой назвал Зеленского шоуменом - РИА Новости, 29.07.2021
Толстой назвал Зеленского шоуменом
Депутат Госдумы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:00
2021-07-29T21:00
луганская народная республика
донецкая народная республика
петр толстой
госдума рф
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины.Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Власти Украины продолжают тактику накачки общества военной риторикой. На этот раз – с помощью "национального сопротивления". И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" - написал Толстой в своем Telegram-канале.Политик назвал Зеленского шоуменом, в приоритеты которого не входит забота о гражданах Украины."Урегулирование на Донбассе, восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о собственном народе не были и не будут приоритетом для Зеленского. Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины", - заключил парламентарий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210729/pushkov-1743361158.html
https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743187479.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, петр толстой, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире
21:00 29.07.2021
 
Толстой назвал Зеленского шоуменом

Депутат Петр Толстой: Зеленский шоумен, ему не интересны проблемы Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал президента Украины Владимира Зеленского шоуменом, которого не интересуют проблемы граждан Украины.
Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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"Власти Украины продолжают тактику накачки общества военной риторикой. На этот раз – с помощью "национального сопротивления". И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Политик назвал Зеленского шоуменом, в приоритеты которого не входит забота о гражданах Украины.
"Урегулирование на Донбассе, восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о собственном народе не были и не будут приоритетом для Зеленского. Шоумен остается верен себе, играя отведенную ему роль. Платят за исполнение которой простые жители Украины", - заключил парламентарий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ТолстойГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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