https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743480519.html

Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской

Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской - РИА Новости, 29.07.2021

Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской

Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:11

2021-07-29T17:11

2021-07-29T17:11

светлана тихановская

джо байден

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об их беседе появилась лишь в личном аккаунте главы государства в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду была принята в Белом доме Джо Байденом. По итогам встречи Байден опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, где отметил, что для него было честью встретиться с белорусским политиком. Он также добавил, что США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека.Между тем, личный аккаунт Байдена в соцсетях стал единственным официальным источником, где появилась эта информация. Ни Белый дом, ни госдепартамент, которые традиционно публикуют заявления по итогам рабочих контактов представителей администрации США, в данном случае не обнародовали каких-либо деталей. Более того, сам факт встречи они также обошли вниманием.В ходе последовавшего за встречей Байдена и Тихановской брифинга представителя Белого дома этот вопрос также не освещался. Таким образом, американская сторона до сих пор не прокомментировала, что именно обсуждали политики.Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/zatulin-1743449962.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, джо байден, белоруссия, сша, twitter, в мире