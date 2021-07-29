Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской
Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской и не сообщили об ее итогах
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об их беседе появилась лишь в личном аккаунте главы государства в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.
Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду была принята в Белом доме Джо Байденом. По итогам встречи Байден опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, где отметил, что для него было честью встретиться с белорусским политиком. Он также добавил, что США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека.
Между тем, личный аккаунт Байдена в соцсетях стал единственным официальным источником, где появилась эта информация. Ни Белый дом, ни госдепартамент, которые традиционно публикуют заявления по итогам рабочих контактов представителей администрации США, в данном случае не обнародовали каких-либо деталей. Более того, сам факт встречи они также обошли вниманием.
В ходе последовавшего за встречей Байдена и Тихановской брифинга представителя Белого дома этот вопрос также не освещался. Таким образом, американская сторона до сих пор не прокомментировала, что именно обсуждали политики.
Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.