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Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской
Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской - РИА Новости, 29.07.2021
Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской
Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:11
2021-07-29T17:11
светлана тихановская
джо байден
белоруссия
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об их беседе появилась лишь в личном аккаунте главы государства в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду была принята в Белом доме Джо Байденом. По итогам встречи Байден опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, где отметил, что для него было честью встретиться с белорусским политиком. Он также добавил, что США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека.Между тем, личный аккаунт Байдена в соцсетях стал единственным официальным источником, где появилась эта информация. Ни Белый дом, ни госдепартамент, которые традиционно публикуют заявления по итогам рабочих контактов представителей администрации США, в данном случае не обнародовали каких-либо деталей. Более того, сам факт встречи они также обошли вниманием.В ходе последовавшего за встречей Байдена и Тихановской брифинга представителя Белого дома этот вопрос также не освещался. Таким образом, американская сторона до сих пор не прокомментировала, что именно обсуждали политики.Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
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светлана тихановская, джо байден, белоруссия, сша, twitter, в мире
17:11 29.07.2021
 
Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской

Власти США обошли вниманием встречу Байдена и Тихановской и не сообщили об ее итогах

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Белый дом официально не сообщал о прошедшей встрече лидера США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, информация об их беседе появилась лишь в личном аккаунте главы государства в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.
Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду была принята в Белом доме Джо Байденом. По итогам встречи Байден опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, где отметил, что для него было честью встретиться с белорусским политиком. Он также добавил, что США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека.
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Между тем, личный аккаунт Байдена в соцсетях стал единственным официальным источником, где появилась эта информация. Ни Белый дом, ни госдепартамент, которые традиционно публикуют заявления по итогам рабочих контактов представителей администрации США, в данном случае не обнародовали каких-либо деталей. Более того, сам факт встречи они также обошли вниманием.
В ходе последовавшего за встречей Байдена и Тихановской брифинга представителя Белого дома этот вопрос также не освещался. Таким образом, американская сторона до сих пор не прокомментировала, что именно обсуждали политики.
Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
 
Светлана ТихановскаяДжо БайденБелоруссияСШАTwitterВ мире
 
 
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