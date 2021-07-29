https://ria.ru/20210729/tesla-1743450301.html

Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке

Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке - РИА Новости, 29.07.2021

Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке

Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:57

2021-07-29T14:57

2021-07-29T14:57

наука

илон маск

tesla motors

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/32/1551813253_0:1:3500:1970_1920x0_80_0_0_45c36a8972758c25c08ef1198a6caedc.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek.Наиболее интересным нововведением для пользователей электромобилей в России стала официальная поддержка русского языка бортовой системой. Русификацию получила бортовая система с голосовым управлением.Среди других функций называются режим "Автомойка", в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. Кроме того, улучшена работа встроенного видеорегистратора, а опция автозатемнения зеркал теперь может вручную отключаться водителем.Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили бренда уже с 29 июля.

https://ria.ru/20210727/mask-1743134882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, технологии