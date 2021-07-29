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Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке - РИА Новости, 29.07.2021
Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
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tesla motors
технологии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek.Наиболее интересным нововведением для пользователей электромобилей в России стала официальная поддержка русского языка бортовой системой. Русификацию получила бортовая система с голосовым управлением.Среди других функций называются режим "Автомойка", в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. Кроме того, улучшена работа встроенного видеорегистратора, а опция автозатемнения зеркал теперь может вручную отключаться водителем.Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили бренда уже с 29 июля.
https://ria.ru/20210727/mask-1743134882.html
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илон маск, tesla motors, технологии