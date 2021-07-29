Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210729/tesla-1743450301.html
Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке - РИА Новости, 29.07.2021
Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:57
2021-07-29T14:57
наука
илон маск
tesla motors
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/32/1551813253_0:1:3500:1970_1920x0_80_0_0_45c36a8972758c25c08ef1198a6caedc.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek.Наиболее интересным нововведением для пользователей электромобилей в России стала официальная поддержка русского языка бортовой системой. Русификацию получила бортовая система с голосовым управлением.Среди других функций называются режим "Автомойка", в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. Кроме того, улучшена работа встроенного видеорегистратора, а опция автозатемнения зеркал теперь может вручную отключаться водителем.Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили бренда уже с 29 июля.
https://ria.ru/20210727/mask-1743134882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155181/32/1551813253_437:0:3064:1970_1920x0_80_0_0_b9d4ccfe346b33a42062487cc2d478da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla motors, технологии
14:57 29.07.2021
 

Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке

© Tesla MotorsАвтомобиль Tesla Model Y
Автомобиль Tesla Model Y
© Tesla Motors
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla начал распространение большого обновления программного обеспечения для своей продукции, сообщает Electrek.
Наиболее интересным нововведением для пользователей электромобилей в России стала официальная поддержка русского языка бортовой системой. Русификацию получила бортовая система с голосовым управлением.
Среди других функций называются режим "Автомойка", в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки. Кроме того, улучшена работа встроенного видеорегистратора, а опция автозатемнения зеркал теперь может вручную отключаться водителем.
Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили бренда уже с 29 июля.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:54Наука
Илон Маск раскритиковал компанию Apple
 
НаукаИлон МаскTesla motorsТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Лента новостейМолния