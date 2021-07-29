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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210729/tatarstan-1743488763.html
Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики
Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики - РИА Новости, 29.07.2021
Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики
Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:53
2021-07-29T17:53
республика татарстан
россия
совет федерации рф
организация исламского сотрудничества
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона долларов, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021".По мнению Минниханова, Россия, на территории которой проживают более 20 миллионов мусульман, имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Прежде всего, по его словам, это касается индустрии еды халяль, а также халяль-туризма и халяль-медицины.Глава Татарстана отметил, что KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Среди них такие проекты, как выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, проект "Виртуальная мечеть", первый в России мусульманский телеканал "Хузур ТВ" и другие.Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов. Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.
https://ria.ru/20210728/podderzhka-1743467305.html
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россия, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, экономика
17:53 29.07.2021
 
Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики

Глава Татарстана Минниханов: Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона долларов, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021".
"Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой, а суммарный объем ее активов оценивается экспертами на уровне 2,9 триллиона долларов. К 2024 году он должен увеличиться до 3,7 триллиона долларов. По всем направлениям исламской экономики прогнозируется уверенный рост", - сказал Минниханов на пленарном заседании по вопросу осознанного потребления.
По мнению Минниханова, Россия, на территории которой проживают более 20 миллионов мусульман, имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Прежде всего, по его словам, это касается индустрии еды халяль, а также халяль-туризма и халяль-медицины.
Глава Татарстана отметил, что KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Среди них такие проекты, как выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, проект "Виртуальная мечеть", первый в России мусульманский телеканал "Хузур ТВ" и другие.
ХII Международный экономический саммит Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:25Республика Татарстан
Максим Решетников пообещал поддержку лучшим проектам KazanSummit 2021
Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов. Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.
Казанский Кремль и набережная - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Республика ТатарстанРоссияСовет Федерации РФОрганизация исламского сотрудничестваРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньЭкономика
 
 
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