https://ria.ru/20210729/tatarstan-1743488763.html

Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики

Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики - РИА Новости, 29.07.2021

Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики

Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:53

2021-07-29T17:53

2021-07-29T17:53

республика татарстан

россия

совет федерации рф

организация исламского сотрудничества

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона долларов, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021".По мнению Минниханова, Россия, на территории которой проживают более 20 миллионов мусульман, имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Прежде всего, по его словам, это касается индустрии еды халяль, а также халяль-туризма и халяль-медицины.Глава Татарстана отметил, что KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Среди них такие проекты, как выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, проект "Виртуальная мечеть", первый в России мусульманский телеканал "Хузур ТВ" и другие.Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов. Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.

https://ria.ru/20210728/podderzhka-1743467305.html

https://ria.ru/20210721/marshrut-1742276946.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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россия, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, экономика