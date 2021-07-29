Минниханов оценил перспективы России в области развития исламской экономики
Глава Татарстана Минниханов: Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, активы которой, по прогнозам, возрастут к 2024 году почти на 30% - до 3,7 триллиона долларов, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021".
"Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой, а суммарный объем ее активов оценивается экспертами на уровне 2,9 триллиона долларов. К 2024 году он должен увеличиться до 3,7 триллиона долларов. По всем направлениям исламской экономики прогнозируется уверенный рост", - сказал Минниханов на пленарном заседании по вопросу осознанного потребления.
По мнению Минниханова, Россия, на территории которой проживают более 20 миллионов мусульман, имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Прежде всего, по его словам, это касается индустрии еды халяль, а также халяль-туризма и халяль-медицины.
Глава Татарстана отметил, что KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Среди них такие проекты, как выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, проект "Виртуальная мечеть", первый в России мусульманский телеканал "Хузур ТВ" и другие.
Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов. Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.