https://ria.ru/20210729/tantsy-1743415263.html

Экс-мэр Иркутска танцем ответил на критику Little Big в адрес Байкала

Экс-мэр Иркутска танцем ответил на критику Little Big в адрес Байкала - РИА Новости, 29.07.2021

Экс-мэр Иркутска танцем ответил на критику Little Big в адрес Байкала

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню "Uno" группы Little Big на фоне озера Байкал. Об этом сообщает местное издание "Байкал 24". РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:12

2021-07-29T12:12

2021-07-29T13:02

культура

ильич (илья прусикин)

little big

шоу-бизнес

байкал

иркутск

политика

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню "Uno" группы Little Big на фоне озера Байкал. Об этом сообщает местное издание "Байкал 24".На опубликованном видео он появился в образе солиста Ильи Прусикина. Кондрашов также исполнил свою песню под музыку нашумевшего хита.В конце ролика бывший мэр приносит извинения сибирякам, отметив, что у них "самая сладкая и чистая вода в мире"."Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал… Я все уже собрал", — заключил он.Ранее группа Little Big поделилась впечатлениями из поездки на озеро Байкал. На одном из опубликованных видео Прусикин поиронизировал над желтой водой со словами: "Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей". По информации СМИ, на кадрах была пыльца, которую прибило к берегу.Виктор Кондрашов занимал пост мэра Иркутска с 2010 по 2015 год. Сейчас он заместитель председателя правительства Иркутской области.

https://ria.ru/20210524/tantsy-1733689435.html

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байкал

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культура, ильич (илья прусикин), little big, шоу-бизнес, байкал, иркутск, политика