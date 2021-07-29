https://ria.ru/20210729/taksi-1743513937.html
В Москве такси сбило ребенка на самокате
В Москве такси сбило ребенка на самокате - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве такси сбило ребенка на самокате
Ребенок 2,5 лет пострадал в ДТП с самокатом на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:23
2021-07-29T20:23
2021-07-29T20:23
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ребенок 2,5 лет пострадал в ДТП с самокатом на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД."На юго-востоке столицы в ДТП пострадал 2,5-летний ребенок на самокате. На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин", - говорится в сообщении.Уточняется, что в момент аварии мальчик был с бабушкой. Он госпитализирован с травмами головы, по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20210726/samokat-1742874821.html
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москва, происшествия
В Москве такси сбило ребенка на самокате
Такси сбило двухлетнего мальчика на самокате в Москве, ребенка госпитализировали