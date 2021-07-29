Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/tabak-1743500359.html
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак - РИА Новости, 29.07.2021
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак
Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:52
2021-07-29T18:52
россия
курение
министерство финансов рф (минфин россии)
контрабанда
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155208/52/1552085239_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_28e8a87907bd6cfde6826661f3cfbb9b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Ранее в июле Минфин разработал и опубликовал проект закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией."Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг. Указанная статья УК РФ в настоящее время устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя.Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (более 100 тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного в течение 1-3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Те же действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за 2-4 года, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Кроме того, законопроект вносит изменения в статью 82 "Хранение вещественных доказательств" Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, используемыми для незаконных производства и (или) оборота табачных изделий. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20210528/kurenie-1734488265.html
https://ria.ru/20210727/kurenie-1743177128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155208/52/1552085239_47:0:759:534_1920x0_80_0_0_029c6823c6c14407773ff8156dd4a618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курение, министерство финансов рф (минфин россии), контрабанда, экономика
18:52 29.07.2021
 
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии

© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области Изъятие крупной партии немаркированной табачной продукции в Саратовской области. 25 марта 2019
Изъятие крупной партии немаркированной табачной продукции в Саратовской области. 25 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее в июле Минфин разработал и опубликовал проект закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 01:30Наука
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
"Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг. Указанная статья УК РФ в настоящее время устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя.
Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (более 100 тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного в течение 1-3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Урна с окурками сигарет - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 21:18
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Те же действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за 2-4 года, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Кроме того, законопроект вносит изменения в статью 82 "Хранение вещественных доказательств" Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, используемыми для незаконных производства и (или) оборота табачных изделий. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
 
РоссияКурениеМинистерство финансов РФ (Минфин России)контрабандаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния