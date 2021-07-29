https://ria.ru/20210729/tabak-1743500359.html
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак - РИА Новости, 29.07.2021
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак
Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:52
2021-07-29T18:52
2021-07-29T18:52
россия
курение
министерство финансов рф (минфин россии)
контрабанда
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Ранее в июле Минфин разработал и опубликовал проект закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией."Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг. Указанная статья УК РФ в настоящее время устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя.Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (более 100 тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного в течение 1-3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Те же действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за 2-4 года, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Кроме того, законопроект вносит изменения в статью 82 "Хранение вещественных доказательств" Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, используемыми для незаконных производства и (или) оборота табачных изделий. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20210528/kurenie-1734488265.html
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россия, курение, министерство финансов рф (минфин россии), контрабанда, экономика
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный табак
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табачной продукцией без лицензии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее в июле Минфин
разработал и опубликовал проект закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России
, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией.
"Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг. Указанная статья УК РФ в настоящее время устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя.
Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (более 100 тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного в течение 1-3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Те же действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (более 1 миллиона рублей), наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за 2-4 года, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Кроме того, законопроект вносит изменения в статью 82 "Хранение вещественных доказательств" Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, используемыми для незаконных производства и (или) оборота табачных изделий. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.