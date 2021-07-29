https://ria.ru/20210729/svalki-1743364698.html

В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках

В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 29.07.2021

В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках

Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ликвидируют в течение 2022-2024 годов, говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:14

2021-07-29T04:14

2021-07-29T08:07

виктория абрамченко

свалки

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

тункинский район

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ликвидируют в течение 2022-2024 годов, говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на ООПТ федерального значения.Документ, разработанный Минприроды и утвержденный зампредом правительства по вопросам экологии Викторией Абрамченко, имеется в распоряжении РИА Новости.В июне в СМИ появились сообщения, что в Тункинском районе Бурятии в нацпарке выявили несанкционированную свалка твердых бытовых отходов. В Минприроды тогда уточняли, что свалка занимает 14 гектаров, и в 2020 году уже появился план по ее ликвидации.Согласно документу, в результате реализации мер, предусмотренных "дорожной картой", с 2022 по 2024 год в России ликвидируют или рекультивируют объекты, приводящие к загрязнению и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в границах ООПТ федерального значения.Как отмечается в плане мероприятий, перечень свалок, которые угрожают ООПТ, подлежит регулярному обновлению.Кроме того, "дорожная карта" предусматривает до конца 2022 года организацию раздельного сбора в федеральных ООПТ.

тункинский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, свалки, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тункинский район, общество