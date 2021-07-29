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В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках - РИА Новости, 29.07.2021
В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ликвидируют в течение 2022-2024 годов, говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:14
2021-07-29T08:07
виктория абрамченко
свалки
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
тункинский район
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ликвидируют в течение 2022-2024 годов, говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на ООПТ федерального значения.Документ, разработанный Минприроды и утвержденный зампредом правительства по вопросам экологии Викторией Абрамченко, имеется в распоряжении РИА Новости.В июне в СМИ появились сообщения, что в Тункинском районе Бурятии в нацпарке выявили несанкционированную свалка твердых бытовых отходов. В Минприроды тогда уточняли, что свалка занимает 14 гектаров, и в 2020 году уже появился план по ее ликвидации.Согласно документу, в результате реализации мер, предусмотренных "дорожной картой", с 2022 по 2024 год в России ликвидируют или рекультивируют объекты, приводящие к загрязнению и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в границах ООПТ федерального значения.Как отмечается в плане мероприятий, перечень свалок, которые угрожают ООПТ, подлежит регулярному обновлению.Кроме того, "дорожная карта" предусматривает до конца 2022 года организацию раздельного сбора в федеральных ООПТ.
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Мусорное пятно вместо Баренцева моря: как волонтеры спасают экосистему
Баренцево море рискует стать мусорным пятном. Олеся Ильина при биофаке МГУ исследует проблемы пластикового загрязнения водных экосистем. Также она проводит научные морские экспедиции для изучение состояния воды на содержание микропластика и занимается уборкой береговых линий. Выводы неутешительные: если не прекратить производство и потребление одноразовых вещей, никакая утилизация не поможет экосистеме.
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На страже чистоты: эко-активист в маске борется с мусором в Костроме
С 2018 года Сергей Волков занимается уборкой мусора в парках и на побережье Волги. Лицо он скрывает под маской, чтобы привлечь внимание людей не к собственной персоне, а к проблемам окружающей среды. Сортировка мусора и пропаганда экологичного образа жизни – главные задачи проекта GarbageMan, набирающего популярность. Костромичи не только подписываются на аккаунт Сергея, но и выходят вместе с ним на уборку.
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виктория абрамченко, свалки, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тункинский район, общество
04:14 29.07.2021 (обновлено: 08:07 29.07.2021)
 
В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках

В Минприроды рассказали, что свалки в заповедниках и нацпарках ликвидируют в течение 2022-2024 годов

© Depositphotos / NikolaykazМусор
Мусор - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / Nikolaykaz
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свалки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ликвидируют в течение 2022-2024 годов, говорится в Плане мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на ООПТ федерального значения.
Документ, разработанный Минприроды и утвержденный зампредом правительства по вопросам экологии Викторией Абрамченко, имеется в распоряжении РИА Новости.
В июне в СМИ появились сообщения, что в Тункинском районе Бурятии в нацпарке выявили несанкционированную свалка твердых бытовых отходов. В Минприроды тогда уточняли, что свалка занимает 14 гектаров, и в 2020 году уже появился план по ее ликвидации.
Согласно документу, в результате реализации мер, предусмотренных "дорожной картой", с 2022 по 2024 год в России ликвидируют или рекультивируют объекты, приводящие к загрязнению и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в границах ООПТ федерального значения.
Как отмечается в плане мероприятий, перечень свалок, которые угрожают ООПТ, подлежит регулярному обновлению.
Кроме того, "дорожная карта" предусматривает до конца 2022 года организацию раздельного сбора в федеральных ООПТ.
 
Виктория АбрамченкоСвалкиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Тункинский районОбщество
 
 
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