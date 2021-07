ГП прокомментировала решение международного арбитража по делу Yukos Capital

https://ria.ru/20210729/sud-1743440717.html

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России, заявила Генпрокуратура РФ, добавив, что обжалует решение о взыскании 2,6 миллиарда долларов плюс проценты и издержки."Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к Российской Федерации… Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 миллиарда долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение", - говорится в релизе ГП.В нем указывается, что 23 июля "завершился очередной арбитражный процесс в рамках "второй волны" исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами"."В ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований", - уточняет ведомство.Как поясняет Генпрокуратура, арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца. Двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу."Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с РФ компенсации в пользу компании Yukos Capital, несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов, являющихся частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО "НК "ЮКОС" по уклонению от уплаты налогов и последующему выводу средств из России и их отмыванию", - поясняется в релизе.В частности, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований Yukos Capital к России по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику. Она также возражала против присуждения Yukos Capital вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет России.Ранее Yukos Capital заявила, что победила в суде против РФ и Москва теперь должна возместить компании около 5 миллиардов долларов. Заявление было размещено на сайте компании, который, как сообщается на нем, был создан в 2005 году "для защиты нероссийских активов группы ЮКОС и осуществления отчислений бывшим кредиторам и акционерам, когда это будет возможно и разрешено законом".Речь идет об арбитраже, находящемся в ведении Постоянного третейского суда в Гааге (Permanent court of arbitration in the Hague). Он вынес решение по делу, длившемуся порядка десятилетия, отмечается в сообщении.Трибунал установил, что "Россия незаконно экспроприировала займы Yukos Capital", выданные его бывшей материнской компании ЮКОС, "и отказала в правосудии в российских судах", утверждается в заявлении.В 2003 году российские власти обвинили руководство ЮКОСа, крупнейшей в то время нефтяной компании страны, в экономических преступлениях. Ряд руководителей ЮКОСа по решению суда были приговорены к лишению свободы, в основном за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Арбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс по основному спору вокруг ЮКОСа - бывшие акционеры нефтяной компании требуют от России около 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма достигла 57 миллиардов). Как ожидается, Верховный суд Нидерландов вынесет решение 24 сентября.

