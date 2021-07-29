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Волгоградец пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Волгоградец пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.07.2021
Волгоградец пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Житель Волгоградской области предстанет перед судом из-за того, что разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:48
2021-07-29T11:34
россия
волгоградский областной суд
генеральная прокуратура рф
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Житель Волгоградской области предстанет перед судом из-за того, что разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Дениса Воронцова обвиняют по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".По данным следствия, в 2020 году он загрузил на сайт "Бессмертного полка" фото Мюллера, указав в подписи, что это "Михайловский Геннадий". Снимок показали 12 мая в прямом эфире на портале шествия. Кроме того, уже во время расследования Воронцов стер в своем телефоне всю информацию, тем самым уничтожив доказательства.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, предателя Родины Андрея Власова и других. Выяснилось, что снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Следствие считает, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан возбудили уголовные дела.
https://ria.ru/20210727/sud-1743074771.html
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россия, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, волгоградская область, происшествия
10:48 29.07.2021 (обновлено: 11:34 29.07.2021)
 
Волгоградец пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Житель Волгоградской области пойдет под суд за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Житель Волгоградской области предстанет перед судом из-за того, что разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Дениса Воронцова обвиняют по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 12:07
Жителя Томской области будут судить за фото нациста в "Бессмертном полку"
По данным следствия, в 2020 году он загрузил на сайт "Бессмертного полка" фото Мюллера, указав в подписи, что это "Михайловский Геннадий". Снимок показали 12 мая в прямом эфире на портале шествия. Кроме того, уже во время расследования Воронцов стер в своем телефоне всю информацию, тем самым уничтожив доказательства.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, предателя Родины Андрея Власова и других.
Выяснилось, что снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Следствие считает, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом российских граждан возбудили уголовные дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 23:24
СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
 
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