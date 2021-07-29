Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html
Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э. - РИА Новости, 29.07.2021
Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
На юго-востоке Турции, в древнем городе Зевгма, археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, сообщает Daily... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:53
2021-07-29T04:53
археология
турция
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743329014_0:33:770:466_1920x0_80_0_0_e0a7e2e16551766bb300bc7936060113.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На юго-востоке Турции, в древнем городе Зевгма, археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, сообщает Daily Mail. Эксперты полагают, что найденные комнаты использовались, как "столовая", а сам дом принадлежал влиятельной семье, которая много веков назад проводила здесь званые обеды. Найденные комнаты украшены сложным мозаичным рисунком. Руководитель раскопок, археолог из университета Анкары Куталмыш Геркай отметил, это доказывает, что "владельцы здания были интеллектуалами и эстетами". Сейчас работы в камерах приостановлены, так как команда Геркая занимается укреплением опасных трещин на потолках. И тем не менее, археологи надеются завершить раскопки в конце этого года, чтобы посетители смогли посмотреть на руины. В этом районе ранее было найдено (раскопки ведутся с 2004 года) множество других древних мозаик, фресок и архитектурных сооружений. Возраст некоторых составляет несколько тысяч лет.Древний город был основан греками в 300 годах до н.э. недалеко от Таврских гор и реки Евфрат и изначально назывался Селевкией. На пике своего развития здесь проживало около 80 тысяч жителей. Примерно в 64 году до н.э. город был завоеван римлянами, которые переименовали его в Зевгму.
https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743329014_0:0:665:499_1920x0_80_0_0_0d5d8173a933e6402e177164c369aff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, турция, новости культуры
04:53 29.07.2021
 

Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.

© Фото : Ankara University / Kutalmis GorkayАрхеологические раскопки античном городе Зевгма, Турция
Археологические раскопки античном городе Зевгма, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Ankara University / Kutalmis Gorkay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На юго-востоке Турции, в древнем городе Зевгма, археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, сообщает Daily Mail.
Эксперты полагают, что найденные комнаты использовались, как "столовая", а сам дом принадлежал влиятельной семье, которая много веков назад проводила здесь званые обеды.
Найденные комнаты украшены сложным мозаичным рисунком. Руководитель раскопок, археолог из университета Анкары Куталмыш Геркай отметил, это доказывает, что "владельцы здания были интеллектуалами и эстетами".
Сейчас работы в камерах приостановлены, так как команда Геркая занимается укреплением опасных трещин на потолках. И тем не менее, археологи надеются завершить раскопки в конце этого года, чтобы посетители смогли посмотреть на руины.
В этом районе ранее было найдено (раскопки ведутся с 2004 года) множество других древних мозаик, фресок и архитектурных сооружений. Возраст некоторых составляет несколько тысяч лет.
Древний город был основан греками в 300 годах до н.э. недалеко от Таврских гор и реки Евфрат и изначально назывался Селевкией. На пике своего развития здесь проживало около 80 тысяч жителей. Примерно в 64 году до н.э. город был завоеван римлянами, которые переименовали его в Зевгму.
Мозаика, обнаруженная во время раскопок в турецкой провинции Кадирли - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 07:33Культура
В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
 
КультураАрхеологияТурцияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
Лента новостейМолния