https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html

Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.

Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э. - РИА Новости, 29.07.2021

Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.

На юго-востоке Турции, в древнем городе Зевгма, археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, сообщает Daily... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:53

2021-07-29T04:53

2021-07-29T04:53

археология

турция

культура

новости культуры

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На юго-востоке Турции, в древнем городе Зевгма, археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры, сообщает Daily Mail. Эксперты полагают, что найденные комнаты использовались, как "столовая", а сам дом принадлежал влиятельной семье, которая много веков назад проводила здесь званые обеды. Найденные комнаты украшены сложным мозаичным рисунком. Руководитель раскопок, археолог из университета Анкары Куталмыш Геркай отметил, это доказывает, что "владельцы здания были интеллектуалами и эстетами". Сейчас работы в камерах приостановлены, так как команда Геркая занимается укреплением опасных трещин на потолках. И тем не менее, археологи надеются завершить раскопки в конце этого года, чтобы посетители смогли посмотреть на руины. В этом районе ранее было найдено (раскопки ведутся с 2004 года) множество других древних мозаик, фресок и архитектурных сооружений. Возраст некоторых составляет несколько тысяч лет.Древний город был основан греками в 300 годах до н.э. недалеко от Таврских гор и реки Евфрат и изначально назывался Селевкией. На пике своего развития здесь проживало около 80 тысяч жителей. Примерно в 64 году до н.э. город был завоеван римлянами, которые переименовали его в Зевгму.

https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html

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археология, турция, новости культуры