https://ria.ru/20210729/stadion-1743423708.html

В Кремле разобрались в ситуации с пермской активисткой

В Кремле разобрались в ситуации с пермской активисткой - РИА Новости, 29.07.2021

В Кремле разобрались в ситуации с пермской активисткой

В Кремле сумели разобраться в истории оштрафованной пермской активистки и выяснили, что на стадионе, который она отстаивала, уже больше года никто не занимался... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:52

2021-07-29T12:52

2021-07-29T13:13

дмитрий песков

пермь

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле сумели разобраться в истории оштрафованной пермской активистки и выяснили, что на стадионе, который она отстаивала, уже больше года никто не занимался спортом, и его нельзя назвать спортивным объектом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Мотовилихинский районный суд Перми сообщил, что активистку Елену Германову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот", мероприятие проводилось для записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.Он отметил, что, как удалось выяснить, там никто не занимался спортом уже больше года."Единственное, что там происходило, - там жители выгуливали собак. Но там ведутся какие-то споры с собственниками, и так далее и тому подобное. И конечно, во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему", - сказал он.Песков подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к мнению граждан, но то, что в данном случае граждане защищают, это вовсе не спортивный объект.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.После инцидента краевая прокуратура начала проверку. Данных о её завершении пока нет.Стадион "Молот" находится за одноименным универсальным дворцом спорта на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. Весной появилась информация, что эту территорию площадью более пяти гектаров планируется застроить многоквартирными домами с бассейном. Объект ранее принадлежал ПАО "Мотовилихинские заводы", позднее ее приобрёл пермский девелопер "ПМД".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в конце июня во время прямого эфира в сообществе "Мой город — Пермь" в "ВКонтакте" сообщил, что вопрос о застройке площадки при УДС "Молот" не решён, если собственник участка решит реализовывать проект по застройке стадиона, то инициирует публичные слушания. Он добавил, что, по его мнению, к ситуации привлекается внимание людьми, которые имеют политические мотивы. Губернатор призвал не поддаваться волнениям, возникшим вокруг этого объекта.

https://ria.ru/20210625/obraschenie-1738600082.html

пермь

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дмитрий песков, пермь, общество