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Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами

Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами - РИА Новости, 29.07.2021

Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами

Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:21

2021-07-29T20:21

2021-07-29T20:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

боливия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения страны Алехандра Идальго в интервью телеканалу Unitel.Замминистра в настоящее время сама госпитализирована с коронавирусом.Она подчеркнула, что есть европейские исследования по комбинации вакцин. Кроме того, подчеркнула замминистра, первая доза "Спутника V" дает защиту от вируса на 80%.В начале июля столица Аргентины Буэнос-Айрес начала исследование с участием добровольцев по комбинации российского препарата "Спутник V" с другими вакцинами. Как сообщили РИА Новости в столичном правительстве, его первые результаты будут известны в скором времени.

боливия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, боливия, в мире