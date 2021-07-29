Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами
Минздрав Боливии изучит возможность использовать первую дозу "Спутника V" с другими вакцинами
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения страны Алехандра Идальго в интервью телеканалу Unitel.
Замминистра в настоящее время сама госпитализирована с коронавирусом.
"Возможно было бы использовать "Спутник V", его первую дозу, которую уже получило население… с (препаратом) Sinopharm или другими вакцинами, но это пока только изучается", - сказала она. Данный вопрос должен быть изучен совместно с иммунологами, инфектологами, медиками палат интенсивной терапии.
Она подчеркнула, что есть европейские исследования по комбинации вакцин. Кроме того, подчеркнула замминистра, первая доза "Спутника V" дает защиту от вируса на 80%.
В начале июля столица Аргентины Буэнос-Айрес начала исследование с участием добровольцев по комбинации российского препарата "Спутник V" с другими вакцинами. Как сообщили РИА Новости в столичном правительстве, его первые результаты будут известны в скором времени.