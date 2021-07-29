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Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами
Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами - РИА Новости, 29.07.2021
Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами
Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:21
2021-07-29T20:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
боливия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения страны Алехандра Идальго в интервью телеканалу Unitel.Замминистра в настоящее время сама госпитализирована с коронавирусом.Она подчеркнула, что есть европейские исследования по комбинации вакцин. Кроме того, подчеркнула замминистра, первая доза "Спутника V" дает защиту от вируса на 80%.В начале июля столица Аргентины Буэнос-Айрес начала исследование с участием добровольцев по комбинации российского препарата "Спутник V" с другими вакцинами. Как сообщили РИА Новости в столичном правительстве, его первые результаты будут известны в скором времени.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, боливия, в мире
20:21 29.07.2021
 
Боливия изучит возможность комбинировать "Спутник V" с другими вакцинами

Минздрав Боливии изучит возможность использовать первую дозу "Спутника V" с другими вакцинами

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Боливия изучает возможность использования вместо второй дозы российской вакцины "Спутник V" препарат компании Sinopharm, сообщила замминистра здравоохранения страны Алехандра Идальго в интервью телеканалу Unitel.
Замминистра в настоящее время сама госпитализирована с коронавирусом.
"Возможно было бы использовать "Спутник V", его первую дозу, которую уже получило население… с (препаратом) Sinopharm или другими вакцинами, но это пока только изучается", - сказала она. Данный вопрос должен быть изучен совместно с иммунологами, инфектологами, медиками палат интенсивной терапии.
Она подчеркнула, что есть европейские исследования по комбинации вакцин. Кроме того, подчеркнула замминистра, первая доза "Спутника V" дает защиту от вируса на 80%.
В начале июля столица Аргентины Буэнос-Айрес начала исследование с участием добровольцев по комбинации российского препарата "Спутник V" с другими вакцинами. Как сообщили РИА Новости в столичном правительстве, его первые результаты будут известны в скором времени.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыБоливияВ мире
 
 
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