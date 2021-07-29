https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743458523.html

Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Сирии

Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Сирии - РИА Новости, 29.07.2021

Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Сирии

Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Сирийской Арабской Республики подписали меморандум о взаимопонимании. Торжественная церемония прошла в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:31

2021-07-29T15:31

2021-07-29T15:31

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Сирийской Арабской Республики подписали меморандум о взаимопонимании. Торжественная церемония прошла в среду в ходе визита представителей агентства в Дамаск в составе делегации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Подписанный меморандум стал базисным документом, на основе которого стороны будут изучать возможности сотрудничества, в том числе по контентному взаимодействию, проведению совместных мероприятий и обмену опытом. Свои подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Гостелерадио Сирии Сомар Вассоф.Министр информации Сирии Имад Сара подчеркнул важность расширения сотрудничества в области информационного обмена между средствами массовой информации Сирии и России для противодействия дезинформационной войне, направленной против двух стран, и донесения реальной картины всего происходящего до мирового сообщества.После церемонии подписания меморандума о взаимопонимании министр Сара отметил, что "данный документ является основой для обмена медиаконтентом, информацией и опытом", а также что "широкая зона информационного вещания агентства "Спутник" позволит расширить доступ и распространение материалов СМИ".Это второй документ с сирийскими СМИ в портфеле агентства: с 2016 году действует соглашение о сотрудничестве с сирийским информационным агентством SANA. Также на площадке в Дамаске, во Дворце конгрессов, Василий Пушков прочитал лекцию в рамках просветительского проекта SputnikPro для представителей сирийских СМИ и профильных ведомств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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