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В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 29.07.2021
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:42
2021-07-29T10:42
россия
гумвд
сатка
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к административной ответственности сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Сатке, разместили фото, на которых девочки-подростки жарят сосиски на мемориале "Вечный огонь"."Несовершеннолетние установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказала собеседника агентства.Также, уточнили в полиции, подростков поставили на профилактический учёт.Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики, добавили в ведомстве.
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россия, гумвд, сатка, челябинская область, происшествия
10:42 29.07.2021
 
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

Полиция поставила на учет школьниц, жаривших сосиски на Вечном огне под Челябинском

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к административной ответственности сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Сатке, разместили фото, на которых девочки-подростки жарят сосиски на мемориале "Вечный огонь".
"Несовершеннолетние установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказала собеседника агентства.
Также, уточнили в полиции, подростков поставили на профилактический учёт.
Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики, добавили в ведомстве.
 
РоссияГУМВДСаткаЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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