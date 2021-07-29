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В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 29.07.2021

В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:42

2021-07-29T10:42

2021-07-29T10:42

россия

гумвд

сатка

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к административной ответственности сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Сатке, разместили фото, на которых девочки-подростки жарят сосиски на мемориале "Вечный огонь"."Несовершеннолетние установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказала собеседника агентства.Также, уточнили в полиции, подростков поставили на профилактический учёт.Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики, добавили в ведомстве.

россия

сатка

челябинская область

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2021

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россия, гумвд, сатка, челябинская область, происшествия