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В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 29.07.2021
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:42
2021-07-29T10:42
2021-07-29T10:42
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гумвд
сатка
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Полиция установила трех подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в городе Сатка Челябинской области, их родители привлечены к административной ответственности сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Сатке, разместили фото, на которых девочки-подростки жарят сосиски на мемориале "Вечный огонь"."Несовершеннолетние установлены. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказала собеседника агентства.Также, уточнили в полиции, подростков поставили на профилактический учёт.Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики, добавили в ведомстве.
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россия, гумвд, сатка, челябинская область, происшествия
В Челябинской области три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
Полиция поставила на учет школьниц, жаривших сосиски на Вечном огне под Челябинском