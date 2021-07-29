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Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли
Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли - РИА Новости, 29.07.2021
Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли
По данным ВОЗ, взрослая норма потребления соли менее пяти граммов в день. К тому же соль должна быть обогащена йодом, рассказала агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:15
2021-07-29T03:15
елена саратцева
россия
роскачество
соль
питание
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По данным ВОЗ, взрослая норма потребления соли менее пяти граммов в день. К тому же соль должна быть обогащена йодом, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.По ее словам, можно также выбрать соль по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации).Саратцева советует обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола при выборе соли."В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет", — указывает специалист.
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елена саратцева, россия, роскачество, соль, питание, общество
03:15 29.07.2021
 

Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли

© Pixabay / Bru-nOСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Pixabay / Bru-nO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По данным ВОЗ, взрослая норма потребления соли менее пяти граммов в день. К тому же соль должна быть обогащена йодом, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Чтобы выбрать качественную йодированную соль с гарантированным содержанием йода, соответствующим физиологическим потребностям, рекомендуем выбирать соль с российским Знаком качества", — считает эксперт.
По ее словам, можно также выбрать соль по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации).
Саратцева советует обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола при выборе соли.
"В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет", — указывает специалист.
Соль - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 02:08
Россиянам рассказали, какую соль надо есть
 
Елена СаратцеваРоссияРоскачествоСольПитаниеОбщество
 
 
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