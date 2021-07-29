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Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли

Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли - РИА Новости, 29.07.2021

Специалист посоветовала, на что обращать внимание при покупке соли

По данным ВОЗ, взрослая норма потребления соли менее пяти граммов в день. К тому же соль должна быть обогащена йодом, рассказала агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T03:15

2021-07-29T03:15

2021-07-29T03:15

елена саратцева

россия

роскачество

соль

питание

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По данным ВОЗ, взрослая норма потребления соли менее пяти граммов в день. К тому же соль должна быть обогащена йодом, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.По ее словам, можно также выбрать соль по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации).Саратцева советует обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола при выборе соли."В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет", — указывает специалист.

https://ria.ru/20210606/sol-1735836013.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена саратцева, россия, роскачество, соль, питание, общество